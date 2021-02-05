В 2020 году в декаде лыжного спорта и «Лыжне России» в Свердловской области приняли участие 518 659 человек Фото: Павел Ворожцов

Февраль – традиционное время проведения массовой гонки «Лыжня России». Несмотря на все резонные опасения (напомним, от осеннего «Кросса нации» в Свердловской области отказались), лыжный праздник решено провести, хоть и в несколько ином формате.

Подробности корреспонденту «Областной газеты» пояснил заместитель министра физической культуры и спорта Свердловской области Андрей ЗЯБЛИЦЕВ.

– Андрей Вячеславович, а почему вообще были сомнения в том, проводить или не проводить «Лыжню России»? Это ведь мероприятие на улице, где риск заразиться меньше, чем в помещении.

– О самих лыжных забегах речь и не идёт. Но ведь вспомните, как раньше всё проходило на центральной гонке на полигоне «Старатель» или на площадке «Екатеринбург ЭКСПО». Несколько тысяч человек собираются одновременно в павильонах, чтобы переодеться до и после забега. А вот это уже – ситуация рискованная. Но мы всё-таки не хотим прерывать эту замечательную традицию, какой стала в Свердловской области «Лыжня России». И обязательно её проведём, однако максимально рассредоточим людей.

– И здесь онлайн?

– Да. Только не надо на эту тему иронизировать. В этом году все желающие могут зарегистрироваться на сайте oblsport.ru/lr2021. Там очень удобно и понятно всё сделано, так что проблем с прохождением регистрации быть не должно. Можно выбрать точку, где будет удобнее выйти на старт, получить в указанном месте сувенирную продукцию и пробежать свою дистанцию.

– У меня, как у человека вредного и подозрительного, сразу вопрос: а если кто-то зарегистрируется, получит вожделенную шапочку, а на лыжню не выйдет?

– Он обманет только себя самого и никого больше. У нас нет задачи ставить рекорды массовости. Более того, с учётом санитарных требований на каждой лыжной базе сможет зарегистрироваться только строго определённое количество участников. Главная наша задача – это предоставить возможность организованно выйти на лыжню тем людям, которые действительно хотят принять участие, – сами, со своими семьями, с друзьями. А что касается шапочек, то я не понимаю того ажиотажа, который вокруг них иногда возникает. Я нынче побегу в шапочке 2005 года – такого раритета нет, наверно, уже ни у кого.

– Традиционный формат совсем ушёл в прошлое?

– Ни в коем случае. На базе спортивной школы «Аист» под Нижним Тагилом состоятся спортивные забеги среди мужчин, юношей, женщин и девушек. В каждом – не более пятидесяти участников, что обусловлено действующими санитарными ограничениями. И в муниципалитетах местные власти, если позволяет санитарно-эпидемиологическая обстановка, могут принять решение о проведении традиционной общей гонки. Подробности можно узнать в местных спорткомитетах.

Ещё одно новшество – школьники и студенты смогут принять участие в «Лыжне России» в рамках своего учебного процесса. Сделано это для того, чтобы избежать новых контактов, а между собой сокурсники и одноклассники и так тесно общаются.

– За прежними стартами можно было понаблюдать с трибуны. Сейчас всё пройдёт за «закрытыми дверями»?

– Наоборот. Прямую трансляцию спортивной гонки 13 февраля будет снимать творческая группа телеканала «Матч ТВ», а посмотреть её можно будет в эфире «Студии 41» и социальных сетях «4 канала» и «Студии 41». Но всё-таки «Лыжня России» – это то соревнование, где интереснее быть полноправным участником, а не болельщиком. Традиционная декада лыжного спорта в Свердловской области уже стартовала и продлится до 14 февраля. Так что те, у кого есть возможность поучаствовать в «Лыжне России» раньше следующей субботы, могут сделать это в любой день.