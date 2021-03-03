Умер спортивный комментатор Юрий Розанов

Журналист ушёл из жизни после продолжительной болезни. Фото: телеканала Матч-ТВ

Известный спортивный комментатор Юрий Розанов скончался в возрасте 59 лет. Журналист ушёл из жизни после продолжительной болезни.

О смерти комментатора сообщил в Twitter его коллега по телеканалу «Матч ТВ» Михаил Моссаковский.

«Умер Юра Розанов. Через 15 минут эфир. Не знаю, как работать», - говорится в сообщении.

Смерть журналиста подтвердили в пресс-службе телеканала. Там выразили соболезнования в связи с кончиной комментатора.

«За четверть века своей телевизионной карьеры Юрий Розанов стал и для нас, и для всего спортивного телевидения России целой эпохой. Его талантом восхищались болельщики всех футбольных клубов. В эфире он был беспристрастен, как и подобает большому профессионалу. Глубоко соболезнуем семье Юрия Альбертовича», - говорится в сообщении на сайте телеканала.

Юрий Розанов начинал свою карьеру телекомментатора на «НТВ-Плюс», на который попал через первый конкурс комментаторов в 1996 году. Комментировал преимущественно футбольные и хоккейные матчи. Несмотря на диагностированную в декабре 2019 года болезнь, журналист продолжал работать.

Церемония прощания с Юрием Розановым состоится 4 марта в Центральной клинической больнице (ЦКБ).