«Синара» возвращается в ДИВС

«Синара» в матче с самарцами год назад. С мячом лучший бомбардир чемпионата России 2019/2020 Валерий Дёмин Фото: Пресс-служба МФК «Синара»

Спустя год и девятнадцать дней мини-футбольная «Синара» возвращается в екатеринбургский Дворец игровых видов спорта, а значит, и возвращается к своим болельщикам, которые всё это время вынуждены были поддерживать свою команду виртуально.

6 и 7 марта прошлого года «Синара» дважды сыграла на арене ДИВСа в рамках 15-го тура регулярного чемпионата Суперлиги с самарским «Динамо». 16 марта «чёрно-белые» провели первый матч 16-го тура в гостях против «КПРФ», а на следующий день из-за ковидных ограничений турнир был приостановлен. Возобновился он лишь спустя четыре месяца, причём регулярный чемпионат так и не был доигран – команды были квалифицированы в плей-офф с мест, которые они занимали на момент остановки.

«Синара» домашние матчи проводила в своём тренировочном манеже, где места для зрителей не предусмотрены. В полуфинале плей-офф «чёрно-белые» лишь в пятом матче уступили «Газпрому-Югре», в споре за бронзу взяли верх над «Тюменью». Казалось бы, возвращение на пьедестал через девять безмедальных лет, но екатеринбургские мини-футбольные болельщики были убеждены, что с их поддержкой команда вполне могла как минимум выйти в финал.

В сезоне 2020/2021 «Синара» 26 матчей регулярного чемпионата провела по-прежнему в манеже, сейчас екатеринбуржцы лидируют в турнирной таблице и имеют хорошие шансы закончить регулярный чемпионат на первом месте, а значит, гарантировать себе преимущество домашней площадки на всех стадиях плей-офф вплоть до финала. Осталось сыграть всего шесть матчей – ближайшие 26–27 марта дома всё с тем же самарским «Динамо», что и в последнем матче со зрителями более года назад.

Дмитрий Прудников: «Мы играем для болельщиков» - Мы очень соскучились по нашим болельщикам, всё-таки когда есть поддержка трибун, то это совсем другая игра, - рассказал корреспонденту "Областной газеты" один из лидеров "Синары" Дмитрий Прудников. - Да и играем мы в первую очередь для болельщиков, поэтому очень рады, что возвращаемся в ДИВС. Болельщики - очень важная часть игры. Когда по ходу неудачно складывающегося матча болельщики гонят команду вперёд, то это подзаряжает, даёт дополнительные силы. Не зря говорят, что болельщики - это двенадцатый игрок, хотя в мини-футболе скорее шестой.

Как сообщил корреспонденту «Областной газеты» пресс-атташе МФК «Синара» Николай Мищенко, билеты на матч уже можно приобрести онлайн, действует принятое в регионе ограничение – 50 процентов от вместимости зала (то есть на трибуны ДИВСа могут попасть без малого две тысячи человек).

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