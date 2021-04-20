Темы дня

Спорт
20 апреля 2021, 15:28

Дарья Устинова всё-таки поедет на Олимпиаду в Токио

Дарья Устинова сейчас заслуженно считается одной из сильнейших «спинисток» России Фото: Алексей Кунилов

Дарья Устинова сейчас заслуженно считается одной из сильнейших «спинисток» России Фото: Алексей Кунилов

Свердловская пловчиха Дарья Устинова включена в состав сборной России для участия в XXII летних Олимпийских играх, которые должны стартовать 23 июля в Токио.

22-летняя уроженка Каменска-Уральского, представляющая нижнетагильский спортклуб «Спутник», выиграла чемпионат России в плавании на спине с результатом 2.10,82, но не уложилась в олимпийский норматив «А» (2.10,39) и поэтому не выступит в Токио в личных соревнованиях. Однако президиум Федерации плавания России утвердил Дарью Устинову и ещё одну свердловчанку Валерию Саламатину на эстафету 4 х200 метров. Обе в составе сборной Свердловской области стали чемпионками страны на этой дистанции.

Напомним, что на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро в 2016 году упомянутая в докладе Макларена Дарья Устинова попала в самый последний момент после оправдательного вердикта Спортивного арбитражного суда. На дистанции 200 метров она заняла четвёртое место, а на стометровке не попала в финал.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
20.04.2021, 15:28 / Спорт
Дарья Устинова всё-таки поедет на Олимпиаду в Токио
20.04.2021, 15:22 / Общество
Жительница Нижнего Тагила выиграла миллион в лотерею
20.04.2021, 15:02 / Общество
Прокуратура выясняет причину гибели рыбы в Нейво-Рудянском водохранилище
20.04.2021, 14:52 / Общество
В Екатеринбурге запретят парковаться ещё на четырёх улицах
20.04.2021, 14:32 / Общество
За день в Свердловской области остановили 451 любителя тонировки