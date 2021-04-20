Давид Белявский стартует на чемпионате Европы по спортивной гимнастике

На чемпионат Европы по спортивной гимнастике отправились шесть российских спортсменов, в том числе свердловчанин Давид Белявский. Фото: Павел Ворожцов.

В Базеле (Швейцария) сегодня, 21 апреля, начнётся девятый личный чемпионат Европы по спортивной гимнастике. Турнир продлится до 25 апреля и станет проверкой в преддверии Олимпийских игр в Токио.

Мужская сборная России могла отправить в Швейцарию шестерых спортсменов, однако тренерский штаб ограничился четырьмя атлетами. Нашу национальную команду представят: Никита Нагорный, Александр Карцев, Кирилл Прокопьев и свердловчанин Давид Белявский. Изначально вместо Прокопьева должен был выступить Артур Далалоян, но он получил травму на заключительной тренировке перед вылетом на турнир и уже перенёс операцию. В составе женской сборной России также выступят четыре спортсменки: Ангелина Мельникова, Виктория Листунова, Владислава Уразова и Елена Герасимова.

Сегодня начнут соревноваться девушки, которые пройдут квалификацию в многоборье. Завтра, 22 апреля, состоится квалификация в многоборье у мужчин. 23 апреля запланированы финалы в многоборье и у женщин, и у мужчин, а 24 и 25 апреля – финалы в отдельных видах программы.

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Опубликовано в №70 от 21.04.2021