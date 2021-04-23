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23 апреля 2021, 15:16

Давид Белявский вышел в финал многоборья чемпионата Европы по спортивной гимнастике

Фото: Александр Зайцев

Фото: Александр Зайцев

В Швейцарии завершились квалификационные соревнования в многоборье у мужчин и женщин на чемпионате Европы по спортивной гимнастике. Российские спортсмены показали хороший результат в первые соревновательные дни.

Так, у женщин в многоборье не было равных Ангелине Мельниковой. Она выиграла квалификацию в многоборье: первое место на разновысоких брусьях и в вольных упражнениях и третий результат в опорном прыжке. Только на бревне россиянка допустила ошибку и не попала в топ-20. Ещё одна россиянка Виктория Листунова стала в квалификации многоборья второй, а Владислава Уразова - третьей. Правда, регламент соревнований позволяет участвовать в финале многоборья только двум спортсменам от одной страны, поэтому Уразова в финале не выступит. Зато Владислава будет соревноваться в финале отдельных соревнований на брусьях. Виктория Листунова представит Россию в финале вольных упражнений. А Ангелина Мельникова сумела пробиться в финал сразу трёх отдельных видов программы: она будет выступать на брусьях, в вольных упражнениях, а также в опорном прыжке. Сборная России не будет представлена лишь в соревнованиях на бревне, где в квалификации российские спортсменки допустили ошибки и  не пробились в финал.

У мужчин ситуация похожая. В многоборье сильнее всех выступил Никита Нагорный, второе место в квалификации занял свердловчанин Давид Белявский, а замкнул тройку - Александр Карцев. Но Александр, также как и Владислава Уразова, в финал многоборья не попал из-за регламента, при этом в личные финалы Карцев также не отобрался. В отдельных видах программы Россию представят Никита Нагорный (вольные упражнения, опорный прыжок, конь, кольца и параллельные брусья), Давид Белявский (конь, параллельные брусья и перекладина), а также Кирилл Прокопьев (вольные упражнения).

Финалы многоборья состоятся сегодня. Женщины начнут соревноваться в 16:30 по уральскому времени, мужчины - в 20:00. Прямую трансляцию турнира у женщин покажут телеканалы "Матч ТВ" и "Матч Арена", соревнования мужчин можно будет посмотреть только на "Матч Арене".

Областная газета Свердловской области
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