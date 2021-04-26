Три медали Белявского и «элемент Нагорного»: итоги чемпионата Европы по спортивной гимнастике

Давид Белявский во время выступления на перекладине. Фото: Е.Михайлова/Пресс-служба ФСГР.

В Базеле (Швейцария) на чемпионате Европы по спортивной гимнастике сборная России заняла первое место в медальном зачёте, завоевав тринадцать наград (пять золотых, семь серебряных и одну бронзовую).

Начался турнир с многоборья, где российские спортсмены сумели показать максимальный результат. По итогам квалификации в финальную часть соревнований отобрались Никита Нагорный и свердловчанин Давид Белявский, занявшие первое и второе места соответственно, а также Ангелина Мельникова и Виктория Листунова, которые были первыми по итогам квалификации. Обидно, что на третьих местах по итогам квалификации также оказались российские спортсмены – Александр Карцев и Владислава Уразова, но они не попали в финал из-за регламента, который ограничивает количество участников от одной страны (только двое).

В финальной части многоборья российские атлеты не оставили никому шансов. Нагорный и Белявский вели борьбу между собой за звание чемпиона Европы. Давид опережал Никиту после двух видов программы (Белявский прекрасно выступил на коне, набрав очень большие баллы, – 14.933), однако затем Нагорный продемонстрировал высокий уровень на кольцах и в опорном прыжке и завоевал золотую медаль, Давид показал второй результат. У женщин первые два места тоже достались российским спортсменкам. Ангелина Мельникова допустила падения на разновысоких брусьях и на бревне, но при этом показала вторую сумму баллов. А чемпионкой Европы стала Виктория Листунова, которая прошла дистанцию многоборья ровно и стабильно.

В финалах отдельных видов программ российские гимнасты также демонстрировали свой высокий уровень. А Никита Нагорный и вовсе занёс своё имя в историю спортивной гимнастики. Россиянин в финале вольных упражнений впервые в мире выполнил на соревнованиях элемент «тройное сальто назад согнувшись», который теперь носит название «элемент Нагорного». Выполнив самую «дорогую» комбинацию в вольных упражнениях, Никита стал чемпионом Европы в этом виде программы. Помимо этого, Нагорный завоевал серебро в упражнениях на кольцах и на коне.

Давид Белявский также пополнил свою коллекцию наград чемпионатов Европы. Интересно, что в упражнениях на коне, где Белявский показал отличный результат в многоборье, в финале отдельных видов программы свердловчанин допустил падение и не сумел побороться за медали – лишь шестое место. Зато потом Давид стал вторым на брусьях, а в заключительном виде соревнований – в упражнениях на перекладине – Белявский сумел стать чемпионом Европы. Для него это была первая золотая медаль чемпионатов Европы в этом виде программы. Таким образом, свердловчанин увёз из Швейцарии три медали турнира.

– Нужно подводиться к соревнованиям. Все прекрасно знают график чемпионата Европы, надо готовить себя физически, и в этом плане мы были в полном порядке. Единственное, что меня подкосило – многоборье, которое отняло очень много эмоциональных сил. Проблемы со здоровьем тоже сказались. Перед многоборьем меня хотели снимать с соревнований. В квалификации на перекладине перед соскоком я почувствовал боль в спине и на следующее утро просто не мог согнуться. Поэтому результат отличный, – передаёт слова Давида Белявского «Матч ТВ».

Ангелина Мельникова, не самым лучшим образом выступившая в многоборье, собрала целую коллекцию наград в отдельных видах программы. Она стала чемпионкой Европы в упражнениях на брусьях, заняла второе место в вольных упражнениях и третье в опорном прыжке. А вот новоиспечённая чемпионка Европы в многоборье, 15-летняя Виктория Листунова, медалей в отдельных видах программы не завоевала.

Таким образом, российские спортсмены с большим отрывом выиграли общий зачёт (у финишировавших вторыми британцев лишь шесть медалей, одна из которых золотая). В преддверии Олимпийских игр гимнасты доказали, что будут одними из главных претендентов на медали в Токио-2021. Отметим, что свердловчанин Давид Белявский завоевал путёвку на Олимпиаду ещё в 2018 году на чемпионате мира в Дохе. Предстоящие Игры будут для Белявского третьими в карьере: в Лондоне-2012 он остался без медалей, а вот в Рио-де-Жанейро в 2016 году Давид стал вторым в командных соревнованиях и третьим в упражнениях на брусьях.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».