Стены, грязь и «Стальной характер»

Прыжок с трёхметровой высоты в карьер с водой подарил участникам кучу эмоций. Фото: Павел Ворожцов.

В Екатеринбурге на базе спортивного комплекса «Уктус» прошёл экстремальный забег «Стальной характер». В мероприятии принял участие и журналист «Областной газеты».

Экстремальный забег в понимании организаторов – это гонка по пересечённой местности с прохождением различных препятствий. Наверное, самый известный аналогичный забег – «Гонка героев», которая одно время проходила на горе Белой, а теперь проводится на территории полигона «Свердловский».

«Стальной характер» проходит в Екатеринбурге уже не первый раз, в этом году организаторы подготовили для участников четыре трассы – 3 км, 5 км, 7 км и 9 км. Соответственно, от длины дистанции зависело и количество препятствий: на самой длинной, которую бежал и я, их было больше 20.

Погода в день забега – 5 июня – в Екатеринбурге была прекрасная, участники проходили регистрацию, а затем шли на разминку, которую под музыку проводили организаторы. Старт участников был разделён по времени, первыми на трассу ушли участники трёхкилометрового забега, через полчаса – пятикилометрового, ещё через полчаса – семикилометрового, ну и завершали гонку мы – все те, кто решил выбрать для себя самую длинную дистанцию. Интересно было наблюдать за тем, как участники возвращались с трассы. Те, кто бежал три километра, сумели сохранить в целости свою одежду, а вот все остальные прибегали на финиш грязными с ног до головы. Дело в том, что на дистанции 3 км не было испытания, в котором нужно было ползти по-пластунски под колючей проволокой по глине, всем остальным пришлось столкнуться с этим препятствием. Но об этом чуть позже.

После разминки ведущий отметил, что на дистанции есть препятствия, которые в одиночку не преодолеть. Это показалось странным: да, подавляющее большинство участников бежали командами, но были и те (и это было разрешено правилами), кто бежал один. Ту же «Гонку героев» вполне можно преодолеть самому, без команды (проверено на себе), а здесь, видимо, предстояло пользоваться помощью со стороны.

Первое, что стоит выделить в забеге «Стальной характер» – довольно сложная трасса. Не препятствия, а именно беговая часть гонки. Всё дело в том, что она располагалась по большей части в горах, и участникам предстояло преодолевать разные по сложности подъёмы. Причём сама гонка начиналась именно с этих подъёмов: с места в карьер, как говорится. Что касается препятствий, то в большинстве своём это было преодоление различных стен. Они были разных размеров, некоторые под наклоном, некоторые – полностью вертикальные. Вот как раз забраться на вертикальную стену было невозможно самостоятельно: люди подсаживали друг друга, подтягивали сверху. Понравилось то, что участники внимательно относились не только к своим друзьям, но и помогали другим, особенно девушкам, для которых некоторые испытания были крайне сложными.

Старт девятикилометровой дистанции был назначен на 12:30, в это время было уже очень жарко. Спасали два пункта питания, на которых давали воду, также организаторы предусмотрели на трассе душ: шланг с водой был направлен вверх, и желающие могли облиться холодной водой. В конце гонки также были «водные процедуры». Сначала всем было необходимо ползти по грязи, о чём уже было сказано выше, а на следующем этапе от этой грязи участники избавлялись прыжком с четырёхметровой стены в вырытый карьер с водой. Освежает, но от грязи всё же не спасло: глина, по которой мы ползли, настолько сильно въелась в ткань, что не отстиралась и дома, так что с футболкой пришлось попрощаться.

Финиш гонки оказался довольно странным, но интересным. Участникам необходимо было забраться на большой трёхметровый контейнер. Естественно, что здесь также все помогали друг другу, затаскивали всех наверх. Ну а после того, как мы с него спустились, нас ожидала финишная черта, волонтёры с медалями и водой.

После финиша у всех были отличные эмоции, команды фотографировались на память с медалями и радовались тому, что сумели добежать до конца. А кто-то особенно радовался прохладному душу, так необходимому после изнурительного маршрута. Если подводить какие-то итоги, то «Стальной характер» показался гонкой массовой, с которой могут справиться и люди, не занимающиеся спортом каждый день. Здесь не засекали время, ни у кого не было цели добраться до финиша как можно быстрее. Препятствия были сделаны так, что с помощью партнёров по команде их мог преодолеть каждый. Все бежали в своём темпе, команды поддерживали отстающих, помогали друг другу. Ну и, конечно, получали заряд эмоций – наверное, это главное предназначение мероприятия, в отличие от той же «Гонки героев», где спортивной составляющей было больше.

Обозреватель «Областной газеты» Данил Паливода преодолевает самое запоминающееся испытание гонки: нужно было проползти по-пластунски несколько десятков метров по глине под колючей проволокой. Фото: Павел Ворожцов

Финишное испытание: участникам необходимо было залезть на высокий контейнер. Без помощи здесь было не обойтись. Фото: Павел Ворожцов

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