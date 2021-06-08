«Стальные котики» и «Турбоёжики» показали характер на забеге в Екатеринбурге

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Напомним, Екатеринбург вошел в число российских городов, в которых проходит серия летних экстремальных забегов «Стальной характер» 2021 года. После него мероприятия запланированы в Тюмени, Томске, Омске и ряде других городов.

Для участников забега были подготовлены 4 дистанции и более 20 препятствий различной сложности. Одним из самых неприступных было препятствие «Контейнер». Преодолеть его без помощи команды просто невозможно, потому что поддержка нужна не только для того, чтобы забраться на препятствие, но и при спуске. Тут у индивидуальных участников могли бы возникнуть проблемы, если бы не общий дух проекта, делающий всех, кто вышел на дистанцию, одной большой командой. В результате одолеть «Контейнер» смог абсолютно каждый.

Участники главного экстремального события остались очень довольны. А названия команд, участвовавших в забеге в Екатеринбурге, еще раз подтверждают, что «Стальной характер» – это не только состязание с самим собой, проверка на прочность и способ побороть страх, но и настоящее веселье: «Потом пирогов поедим», «Стальные котики», «Весёлая компания», «Радуйся Живи Действуй», «Турбоёжики».

Проверить себя изъявили желание около 1000 любителей спорта не только из Екатеринбурга, но и из Богдановича, Арамили, Камышлова, Каменск-Уральского, Ирбита, Красноуфимска, Тюмени, Тобольска, Сургута, Перми, Воронежа и десятка других городов.

Некоторые участники, едва успев финишировать, уже заявили о своей готовности присоединиться к «Стальному характеру» в следующем сезоне. «Очень крутой проект, который помог доказать самой себе, что я могу всё! Дальше – больше. Ждите меня в следующем году уже на больших дистанциях! Спасибо за такую возможность и эти нереальные эмоции», – поделилась впечатлениями участница забега в Екатеринбурге Елена.