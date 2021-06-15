«Синара»: верим в команду!

Бразильский вратарь «Тюмени» Лео Гужиэл в отчаянии, Антон Соколов радуется забитому голу, болельщики ликуют Фото: Павел Ворожцов

Екатеринбургская «Синара» в шаге от того, чтобы спустя одиннадцать лет вернуть себе титул чемпиона России по мини-футболу. После двух матчей финальной серии, которые состоялись на паркете екатеринбургского Дворца игровых видов спорта, «чёрно-белые» ведут в серии со счётом 2–0.

Правда, шаг этот сделать будет нелегко. «Тюмень» – принципиальный соперник, матчи с которым за редким исключением проходят в упорнейшей борьбе. Если главные достижения «Синары» были чуть ли не в прошлой (тем более по скоротечным спортивным меркам) жизни, то «Тюмень» – чемпион России 2019 года и бронзовый призёр 2018-го.

И уже во втором матче сибиряки красноречиво продемонстрировали, что выходом в финал их амбиции в этом году не ограничиваются. «Тюмень» трижды вела в счёте, а ещё того хуже соперник владел инициативой. Но даже после досадного автогола Антона Соколова, который запросто мог выбить команду из колеи, «Синара» продолжала биться, ушла от поражения в самой концовке, а на исходе уже дополнительного времени вырвала важнейшую победу.

Игрок золотого состава екатеринбургской команды Алексей Мохов лет пять назад в интервью «Областной газете» посетовал на то, что у нынешнего поколения игроков «Синары» нет психологии победителя, они внутренне готовы проиграть сегодня в надежде выиграть в другой раз. Вторая финальная игра показала, что команда если не обрела, то обретает тот настрой, без которого не бывает больших побед.

«Синара» должна выиграть эту финальную серию, чтобы показать не только мини-футбольной, но и всей спортивной общественности, что добиваться успехов даже в условиях современной глобализации можно своими силами, без помощи бразильцев и приглашённых звёзд. В чёрно-белой форме на паркет выходят парни из Екатеринбурга, Североуральска, Качканара, Каменска-Уральского, Полевского, Первоуральска, Краснотурьинска, и это, конечно же, добавляет симпатии трибун к команде.

На площадке (особенно во втором матче) была равная игра, а её исход предрешила секундная потеря концентрации игроками «Тюмени» в концовке овертайма. И ещё большой вопрос, смогла бы «Синара» выгрызть эту победу, если бы не сумасшедшая поддержка болельщиков. Об этом говорил после игры и главный тренер нашей команды Евгений Давлетшин. Но и тюменский фан-сектор в Екатеринбурге традиционно бывает активным. В свою очередь, и фанаты нашей команды отправляются на гостевые игры. Так что помимо битвы характеров на паркете будет и сражение эмоций на трибунах.

Ещё одна деталь, которую стоит отметить, – четырнадцать лет подряд лучшими бомбардирами чемпионатов России становились исключительно бразильцы, пока в 2018 и 2019 годах инициативу не перехватил россиянин Руслан Кудзиев. В прошлом сезоне лучшим бомбардиром чемпионата стал нападающий «Синары» Валерий Дёмин. В этом году уже его одноклубник Сергей Абрамов близок к тому, чтобы добиться аналогичного успеха (ближайший преследователь – всё тот же Руслан Кудзиев, играющий в бронзовой серии за «Норильский никель» – отстаёт на восемь мячей).

Протокол Чемпионат России по мини-футболу. Финальная серия до трёх побед: Матч №1. «Синара» – «Тюмень» – 6:2. Голы: Анд. Соколов (15), Ант. Соколов(18, 29), Иванов (21), Абрамов (23), Карпов (29) – Таффи (15), Неведров (48). Матч №2. «Синара» – «Тюмень» – 4:3 (доп. время). Голы: Герасимов (15, 25, 49), Дёмин (59) – Абрамович (11), Герейханов (24), Ант.Соколов (46, автогол). Третий и четвёртый (при необходимости) матчи пройдут в Тюмени соответственно 18 и 19 июня. Если для выявления чемпиона России сезона 2020/2021 понадобится пятая игра, то она состоится в Екатеринбурге 23 июня.

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