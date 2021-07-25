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25 июля 2021, 13:05

Свердловская лучница Ксения Перова завоевала серебряную медаль Олимпиады в Токио в командных соревнованиях

Фото: Скриншот трансляции "Первого канала"

Фото: Скриншот трансляции "Первого канала"

Сборная России по стрельбе из лука, в составе которой выступает свердловчанка Ксения Перова, завоевала серебряные медали в командных соревнованиях. В финале наши девушки уступили Южной Корее.

В 1/8 финала в упорной борьбе россиянки одолели сборную Украины. В четвертьфинале нашей команде противостояли спортсменки из США. Российские лучницы выполняли свои попытки уверенно, не давая никаких шансов соперницам, и одержали победу - 6:0. В полуфинале россиянки одолели сборную Германии, а в противостоянии за золото Олимпиады встречались с Южной Кореей.

В финале, к сожалению, борьбы не получилось. В первом сете наша команда пыталась зацепиться за победу, но уступила со счетом 54:55. Два следующих сета наши девушки провели не самым лучшим образом, а кореянки демонстрировали высокий класс. Как итог - победа сборной Южной Кореи (6:0), у сборной России серебро.

В противостоянии за бронзовые медали сборная Германии одолела Белоруссию - 5:1.

Сюжет

Летние Олимпийские игры в Токио
Следим за свердловскими спортсменами на XXXII летней Олимпиаде в Японии.

Областная газета Свердловской области

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