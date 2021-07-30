В Екатеринбурге пройдёт спортивная конференция RCC Global Sport Experience 2021

Фото: Пресс-служба RCC

23 и 24 сентября 2021 года в Академии единоборств РМК состоится вторая в истории Урала образовательная конференция RCC Global Sport Experience. В ней примут участие спортивные менеджеры и специалисты региона.

В рамках мероприятия выступят 10 спикеров из России и США. Они обсудят с участниками конференции различные аспекты спортивной сферы: экономику впечатления и digital-маркетинг, образование и работу, спортивный бизнес, спонсоров и стартапы, науку и технологии, управление объектами. Принять участие в конференции сможет любой желающий, но по предварительной регистрации. Среди спикеров – вице-президент UFC по России и СНГ, эксперт в области медиа и технологий Андрей Громковский, директор центра спортивного менеджмента Университета «Синергия» Валерий Гореликов и другие.

Откроет мероприятие министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт. Он же возглавит экспертный совет региональной спортивной премии RCC Sport Awards-2021, итоги которой будут подведены в рамках конференции. Награды будут разыграны в пяти номинациях: объект года, площадка года, спортивное событие года в категориях «зима» и «лето», благотворительная акция года.

Отметим, что в ноябре Екатеринбург также станет хозяином ещё одного крупного мероприятия. С 7 по 12 ноября в столице Урала состоится Всемирный саммит бизнеса и спорта SportAccord, который раз в год собирает на своей площадке лидеров мирового спортивного сообщества. В саммите примут участие более 2 000 делегатов, 125 различных спортивных федераций, в рамках мероприятия проведут более 50 конференций на самые разные спортивные темы.

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