Российские теннисисты Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублёв стали олимпийскими чемпионами в миксте

Скриншот трансляции Россия-1

Сегодня на Играх в Токио состоялся российский теннисный финал в миксте. На корте сошлись Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублёв с парой Елена Веснина и Аслан Карацев.

Ещё до старта было ясно, что российская олимпийская медальная копилка сегодня за счёт тенниса пополнится серебром и золотом. Нужно было лишь дождаться – какая именно из пар станет лучшей.

Елена Веснина и Аслан Карацев здорово шли на пути к финалу, обыгрывая всех своих соперников в двух сетах. Их противниками в полуфинале стали очень сильные сербы – Новак Джокович и Нина Стоянович. Но и с ними российская пара разобралась довольно быстро. Кстати, потом сербы снялись с матча за бронзу.

А вот Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублёв в каждой встрече доходили до чемпионского тай-брейка, поэтому считалось, что Веснина и Карацев должны выглядеть в финале свежее.

Однако первый сет остался как раз за Павлюченковой и Рублёвым – 6:3. Во втором сете на тай-брейке Весниной и Карацеву удалось сравнять счёт по партиям. И дело было уже за чемпионским тай-брейком, который играется до 10 очков. И там в продолжительной борьбе сильнее оказались Павлюченкова и Рублёв (13:11). У них олимпийское золото, у Весниной-Карацева - серебро.

Напомним, что чуть раньше на корте Токио прошёл финал в мужском одиночном разряде, где россиянин Карен Хачанов не смог одолеть немца Александра Зверева – 3:6, 1:6. Карен Хачанов уезжает домой с серебряной медалью Игр.