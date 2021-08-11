Не тот «Аккорд»?

Презентационный павильон, посвящённый саммиту «Спорт-Аккорд-2022», готовится принять гостей на площади 1905 года Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Сообщение, растиражированное многими средствами массовой информации о том, что Всемирный саммит бизнеса и спорта «СпортАккорд» станет частью фестиваля ландшафтного дизайна «Атмосфера» и пройдёт с 14 по 22 августа на площади 1905 года в Екатеринбурге, оказалось ложным.

Руководитель Дирекции местного оргкомитета саммита Дмитрий Путилин в телефонном разговоре с корреспондентом «Областной газеты» подтвердил, что статусное мероприятие планируется провести в Екатеринбурге в мае 2022 года в Конгресс-холле «Екатеринбург-ЭКСПО».

– Это, скорее всего, какая-то неудачная формулировка, – пояснил Путилин. – На Площади 1905 года во время фестиваля ландшафтного дизайна «Атмосфера» будет работать павильон, в котором мы, помимо всего прочего, будем рассказывать о предстоящем следующей весной саммите.

– В международном оргкомитете знают об этом павильоне?

– Конечно, всё, что мы делаем, мы согласовываем со штаб-квартирой организации.

– Сроки проведения Всемирного саммита в Екатеринбурге дважды переносились – на сегодня это май 2022 года – остаётся без изменений?

– Я вам больше скажу – фактически было уже три переноса. Сначала саммит 2020 года отменили, а затем, вы правы, дважды меняли сроки, в которые «спортивный Давос» должен пройти в Екатеринбурге. Во время Олимпиады в Токио было официально объявлено, что саммит «СпортАккорд» пройдёт в мае 2022 года. Мы очень надеемся, что ситуация и нашему городу позволит принять две тысячи делегатов – руководителей международных спортивных федераций, лидеров мировой спортивной индустрии, политических деятелей, и в других странах к этому времени не будет ограничений на международные поездки.

Несмотря на то что Всемирный саммит «СпортАккорд» пройдёт в России в третий раз (в 2013 году его принимал Санкт-Петербург, а два года спустя Сочи), многие уральцы пока с трудом представляют себе, что за событие должно пройти в Екатеринбурге следующей весной. Возможно, благодаря рекламной акции в рамках «Атмосферы» организаторам удастся прояснить картину.

Как сообщает департамент информационной политики Свердловской области, спортивная зона на фестивале ландшафтного дизайна «Атмосфера» будет работать ежедневно – для гостей и жителей Екатеринбурга готовится насыщенная программа, в том числе встречи с чемпионами и призёрами Олимпийских игр в Токио. Ещё одной особенностью станут презентации и показательные выступления по тайскому боксу, кикбоксингу, самбо и чирлидингу, которые в июле этого года на 138-й сессии, проходившей в Токио, были признаны Международным олимпийским комитетом.