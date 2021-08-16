ИСУ поверит, а природу не обманешь

Фото: Пресс-служба Международного союза конькобежцев

Международный союз конькобежцев (ИСУ) опубликовал новые правила, регламентирующие участие трансгендеров в соревнованиях по фигурному катанию, шорт-треку и конькобежному спорту.

Меряем тестостерон

«Для участия в соревнованиях среди мужчин, спортсмен-трансгендер должен письменно подтвердить, что его гендерная принадлежность – мужчина, – разъясняет нюансы официальный пресс-релиз организации. – Для участия спортсмена-трансгендера в женских соревнованиях необходимо подтвердить, что общий уровень тестостерона в течение двенадцати месяцев находится на границе 5 наномоль на литр (для сравнения: средний уровень тестостерона у здорового мужчины от 9.2 до 31.8 наномоль на литр. – Прим. «ОГ») и не превышает её до и во время турнира. В случае нарушения этого правила, спортсмен будет отстранён от женских соревнований на двенадцать месяцев. Также спортсмен-трансгендер не может участвовать в соревнованиях другого пола в течение четырёх лет после своего выбора».

Считается, что изначальное физическое превосходство мужчины над женщиной формируется в подростковом возрасте. Именно в этот период организм вырабатывает максимальное количество тестостерона, и у мальчиков формируется более мощная верхняя часть туловища, больший объём легких и сердца. Даже если в дальнейшем тестостерон ограничить, достигнутые физические качества никуда не денутся. Ещё один важный нюанс – мужчина благодаря соответствующей терапии может снизить количество тестостерона в своём организме до женского, тогда как для женщин невозможно достичь мужского уровня. Это природная данность, которую не изменить ни решением МОК, ни единогласным голосованием всех участников всех гей-парадов мира.

Чтобы меня не упрекали в дремучем ретроградстве, сразу поясню, мне абсолютно всё равно, каковы сексуальные предпочтения того, кто шил мои штаны или стрижёт меня в парикмахерской, мужчиной или женщиной ощущает себя водитель трамвая, везущего меня на работу. В конце концов, это их личное дело. Более того, меня не очень интересуют сексуальные предпочтения спортсменов. Другое дело, когда в спорте попытки обмануть природу сменой пола могут дать заведомое преимущество перед соперниками.

Возможно, это вопрос времени. Когда-то диким казалось, что женщина носит брюки, курит папиросы и летает на самолёте. Смешное время назад женщина за рулём автомобиля была большой редкостью (впрочем, и автомобилей было значительно меньше). Сейчас и то, и другое, и третье воспринимается как само собой разумеющееся. Наверное, когда-нибудь такими же привычными будут художественные гимнасты, синхронные пловцы, однополые пары в фигурном катании. Пока же это выглядит не более чем чудачество. Типа «комического футбола» в далёком пионерском детстве, когда смеха ради мальчики играли с девочками, поменявшись одеждой.

Но есть и другие виды спорта – те, где главными качествами являются сила и выносливость. Нашествие трансгендеров, например, в женские соревнования по лёгкой атлетике или плаванию могут убить их на корню. Зачем тратить годы на воспитание даже суперталантливых спортсменок, если придёт юноша, посчитавший себя девушкой, соревноваться с которым будет бесполезно.

На одном из заводов Каменска-Уральского показали пример того, как может выглядеть туалет для трансгендеров. Фото: Валентин Тетерин

Как-то не по-мужски

У Владимира Высоцкого есть такая прекрасная строка, которая, если вдуматься, многое объясняет в нашей жизни: «значит нужные книги ты в детстве читал». Я не знаю, какие книги читают в детстве сейчас, а тем более, какие будут читать в будущем, но мне с детских лет запомнилась сказка «Крылатый, мохнатый да масляный». Про то, как Воробей, Мышонок и Блин щи варили, каждый внося свой посильный вклад. Но как только у них начались «игры в равенство», Блину изрядно досталось от Лисы, Воробей повредил клюв, пытаясь нарубить дров, а Мышонок ошпарился, окунувшись в кипящий горшок.

Наверное, я бы тоже не отказался быть юной блондинкой с ногами от ушей, которой наперебой домогаются состоятельные женихи. Сколько проблем удалось бы сразу решить. Но я тот, кто есть, и моя непростая, но по-своему увлекательная задача заключается в том, чтобы в моём теле прожить жизнь так, чтобы, как говорил герой советской литературы, «не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы».

Два самых громких (благодаря недавней Олимпиаде) случая спортсменов-трансгендеров – это новозеландская тяжелоатлетка Лорел Хаббард и канадская футболистка Ребекка Куинн. Хаббард Олимпиаду провалила, не совершив ни одной результативной попытки, а Куинн стала чемпионкой. Хотя в случае с канадкой это, по моему глубокому убеждению, абсолютное лукавство. Она считает себя мужчиной (о чём публично сообщил(а) в прошлом году), но играть предпочитает всё-таки за женщин. Нет уж, мил человек, раз считаешь себя мужиком, то и играй с мужиками. А то уж, извини, но как-то не по-мужски поступаешь.

Однажды мне довелось побывать в Доме-музее Ленина в Ульяновске. Когда мы уже вышли во двор, один из экскурсантов нашей группы поинтересовался у гида: «А куда Ульяновы ходили справлять нужду?». Судя по реакции экскурсовода, она не только никогда об этом не задумывалась, но и вообще не допускала, что у Владимира Ильича даже в детстве была какая-то собственная нужда – только нужды рабочих и крестьян.

Можно с умным видом рассуждать о высоких материях, но уж, простите, но и туалетный вопрос в ситуации с допуском трансгендеров на соревнования совсем не праздный. Они в какой туалет будут ходить? И как к этому отнесутся те, кто пользуются комнатами с буквами «М» и «Ж» по праву рождения?

К чему полумеры?

При регистрации на одном из итальянских сайтов мне предложили выбрать мой пол не из двух, а из трёх вариантов – «мужской», «женский», «другое». Наверное, логично и честно по отношению к другим атлетам было бы и в спорте сделать отдельную категорию, но ведь это совсем не то, чего хотят сторонники равенства.

Возможно, сейчас моё предложение будет выглядеть как абсурд, но не выглядело ли таковым многое из того, что стало реальностью. К чему вообще все эти полумеры? А почему бы не отменить различие по половому признаку и пусть все соревнуются вместе – мужчины, женщины, мужчины, которые считают себя женщинами, женщины, считающие себя мужчинами. Тем более что такими темпами пройдёт ещё несколько лет, и одних от других будет не отличить – ни по внешнему виду, ни по документам. Ну а что – равенство так равенство. Много ли побед смогут одержать женщины?

Есть, конечно, исключения. Например, то же фигурное катание, где женщины технически сильны настолько, что могут в гипотетическом «смешанном зачёте» претендовать если не на чемпионство, то на медали. В остальных же видах спорта, боюсь, миф о равенстве будет развенчан очень быстро. Даже в шахматах, где в разные годы Вера Менчик, Нонна Гаприндашвили, Майя Чибурданидзе, Юдит Полгар и Хоу Ифань успешно играли в мужских турнирах, но ни одна из них даже близко не фигурировала в споре за мужскую шахматную корону. С другой стороны, есть и позиция экс-чемпионки мира Александры Костенюк, которая считает, что для развития женских шахмат надо запретить женщинам участвовать в мужских турнирах.

Читая высказывания разных людей на тему трансгендеров в спорте, я с удивлением обнаружил среди противников этого явления саму Мартину Навратилову – легенду большого тенниса, которая ровно сорок лет назад публично призналась, что она лесбиянка.

«Просто снизить уровень тестостерона – это не решение проблемы, потому что у мужчин с детства больше мышечная масса, плотность костей и количество красных кровяных телец, которые поставляют в мышцы кислород, – рассказала экс-первая ракетка мира в интервью английской газете «Таймс». – Выступления трансгендеров несправедливы по отношению к женщинам: им приходится соревноваться «с людьми, которые биологически всё ещё мужчины».

К словам Мартины Навратиловой мне нечего добавить. ИСУ поверит, а природу не обманешь.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».