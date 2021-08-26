Михаил Асташов - паралимпийский чемпион по велоспорту в гонке преследования на 3000 метров

Фото: Паралимпийский комитет России

На Паралимпийских играх в Токио Михаил Асташов, представляющий Бурятию и Свердловскую область, выиграл золотую медаль в индивидуальной гонке преследования на 3000 метров.

В финале соперником дебютанта Паралимпиады был опытный канадский гонщик Тристан Чернов. Напомним, что в квалификации на этой дистанции, которая также прошла сегодня, Михаил Асташов установил новый мировой рекорд - 3.35,954. Бронзовая медаль досталась китайскому спортсмену Ли Джангу.

Михаил Асташов родился без рук и ног в 1988 году в селе Хандагатай Тарбагатайского района Бурятии. Спортом начал заниматься на уроках физкультуры в интернате. Специализировался на паратриатлоне, но не показывал в этом виде спорта высоких результатов. По совету тренера Михаил сосредоточился на велоспорте и за короткий срок стал лидером мирового рейтинга.

Золотая медаль Михаила Асташова четвёртая, завоёванная на летней Паралимпиаде в Токио спортсменами из России.