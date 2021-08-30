Российский пловец Богдан Мозговой установил рекорд Паралимпиады

Он проплыл 100 метров на спине за 1 минуту 01,65 секунды. Фото: Александр Зайцев

Россиянин Богдан Мозговой завоевал золото Паралимпиады. Он установил новый мировой рекорд по плаванию на спине на дистанции 100 метров.

Спортсмен проплыл стометровку за 1 минуту 01,65 секунды. Серебро досталось белорусу Егору Щелканову (1 минута 01,96 секунды), бронза – австралийцу Тимоти Ходжу (1 минута 02,16). Спортсмены выступали в категории S9, в которую входят люди с различными формами инвалидности, включая людей с ампутациями и церебральным параличом.

На данный момент в медальной копилке паралимпийской сборной России насчитывается 56 наград (16-11-29). На первом месте уверенно держится Китай. Спортсмены из Поднебесной завоевали 117 медалей (53-34-30). На второй строке находится Великобритания (25-19-20), а на третьей – США (17-17-11).