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Спорт
4 октября 2021, 16:25

Свердловские теннисисты завоевали четыре награды на турнире в Сербии

Фото: Пресс-служба КНТ "УГМК"

Фото: Пресс-служба КНТ "УГМК"

В Сербии состоялся международный турнир по настольному теннису WTT Youth Contender Belgrade среди спортсменов до 19 лет. Представители КНТ "УГМК" завоевали четыре медали.

В соревнованиях у девушек до 14 лет не было равных Злате Тереховой. В четвертьфинале, полуфинале и финале свердловчанка встречалась с представительницами Германии, и во всех случаях Терехова оказывалась сильнее. Она же выступала и в возрастной категории до 15 лет, где сумела добраться до финала, но в решающем матче уступила, заняв второе место. Отметим, что Злата гораздо младше своих соперниц - ей всего 12 лет. Благодаря успеху в Сербии она поднялась на второе место в мировом рейтинге среди игроков 2008 года рождения и младше.

Ещё две медали принёс в копилку Свердловской области Серафим Орлов. Он начал турнир с бронзы в категории до 17 лет у юношей, а затем сумел занять первое место в возрастной категории до 15 лет.

Областная газета Свердловской области

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