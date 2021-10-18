Владимир Путин поздравил команду Team Spirit с победой на киберспортивном чемпионате по Dota 2

Президент России Владимир Путин поздравил российскую команду Team Spirit с победой на 10-м киберспортивном чемпионате The International по Dota 2. В гранд-финале они обыграли китайскую команду PSG LGD со счётом 3:2.
Глава государства в своём поздравлении отметил, что российская команда выигрывает The International впервые в истории.
"На пути к финалу вы продемонстрировали яркие лидерские качества и сплочённость, а в решающем поединке, который стал настоящим испытанием мастерства и характеров, сумели сконцентрироваться и в самый ответственный момент перехватить инициативу у сильных соперников", - передаёт слова Владимира Путина пресс-служба Кремля.
Президент подчеркнул, что игроки на деле доказали, что отечественные киберспортсмены готовы покорить любые вершины и всегда нацелены на результат. Российский лидер пожелал составу Team Spirit новых успехов и всего наилучшего.
Для справки
The International - крупнейший чемпионат по компьютерной игре Dota 2 и одно из крупнейших киберспортивных состязаний вообще, проводимое компанией Valve, создателями игры. Dota 2 - это командная ролевая игра с элементами тактической стратегии. Перед матчем каждый игрок в команде выбирает себе одного из 120 героев с различными способностями. Каждая команда может взять себе только пять героев, а также запретить сопернику семь персонажей для выбора.