Владимир Путин поздравил команду Team Spirit с победой на киберспортивном чемпионате по Dota 2

Глава государства в своём поздравлении отметил, что российская команда выигрывает The International впервые в истории. Фото: скриншот прямой трансляции чемпионата The International.

Президент России Владимир Путин поздравил российскую команду Team Spirit с победой на 10-м киберспортивном чемпионате The International по Dota 2. В гранд-финале они обыграли китайскую команду PSG LGD со счётом 3:2.

Глава государства в своём поздравлении отметил, что российская команда выигрывает The International впервые в истории.

"На пути к финалу вы продемонстрировали яркие лидерские качества и сплочённость, а в решающем поединке, который стал настоящим испытанием мастерства и характеров, сумели сконцентрироваться и в самый ответственный момент перехватить инициативу у сильных соперников", - передаёт слова Владимира Путина пресс-служба Кремля.

Президент подчеркнул, что игроки на деле доказали, что отечественные киберспортсмены готовы покорить любые вершины и всегда нацелены на результат. Российский лидер пожелал составу Team Spirit новых успехов и всего наилучшего.