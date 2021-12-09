Где можно выучиться на чемпиона

Нынешний директор УОР №1 Сергей Степанов - седьмой руководитель в истории училища. Фото: Алексей Кунилов

Училище олимпийского резерва №1 отметило 50-летний юбилей. «Областная газета» рассказывает об истории, дне сегодняшнем и планах на будущее этого уникального для уральского региона учебного заведения.

Как всё начиналось

В 1971 году постановлением Совета Министров СССР на базе школы-интерната №14 в Свердловске была создана школа-интернат спортивного профиля (ШИСП). Основная задача, которая ставилась перед новым учебным заведением, формулировалась так: всестороннее развитие, обучение и воспитание личности юного спортсмена, а также подготовка спортсменов высокой квалификации, кандидатов в сборные команды Свердловской области, РСФСР и СССР.

Свердловская область по праву считалась столицей зимних видов спорта, поэтому во время первого набора упор был сделан именно на них – учащимися ШИСП стали 134 лыжника и 105 конькобежцев. Также в тот год приняли 89 пловцов, 92 гимнастов, 15 стрелков и 12 теннисистов. Для работы с юными спортсменами были привлечены практически все лучшие на тот момент тренерские кадры Свердловска – Степан Кабин (лыжные гонки), Владимир Криницын (плавание), Ростислав Петрашень (конькобежный спорт), Геннадий Лавринов (пулевая стрельба), Владимир Дешевых (настольный теннис), Владислав Столбов (спортивная гимнастика).

Всего за время существования школы-интерната, а затем и училища олимпийского резерва выпускниками стали около пяти тысяч человек. Пожалуй, у большинства выдающихся спортсменов Свердловской области есть в биографии эта строчка – «выпускник Училища олимпийского резерва №1».

Фото: Алексей Кунилов

Отбор как в космос

Нынешний директор – Сергей Степанов – седьмой в истории училища олимпийского резерва. По «сроку службы» (девять лет) он уже догнал своего предшественника Сергея Антонова и явно идёт на рекорд, строит планы на ближайшие пять лет.

– Сергей Владимирович, многие слышали про УОР, но, наверное, мало кто знает – а как вообще к вам попасть?

– К нам приходят ребята после седьмого-восьмого класса. Но есть такие виды спорта как художественная или спортивная гимнастика, синхронное плавание, в которых мы принимаем ребят после пятого класса.

Критерии приёма достаточно жёсткие – должны быть рекомендация спортивной федерации, членство в сборной команде Свердловской области, так что спортсмены к нам попадают уже достаточно именитые. Плюс, конечно же, строжайшая медицинская комиссия. Почти такая же, как перед полётом в космос.

Директор УОР №1 Сергей Степанов. Фото: Алексей Кунилов

Все руководители УОР№1: 1971–1973 Мария Савельевна Марамзина 1973–1977 Юрий Абрамович Козлов 1977–1985 Анатолий Фёдорович Форинов 1985–1990 Юрий Александрович Дмитриев 1990–2003 Борис Викентьевич Ашастин 2003–2012 Сергей Валерианович Антонов С 2012 – Сергей Владимирович Степанов

– Есть мнение, что спортсмены в массе своей не слишком усердны в учёбе.

– У нас точно не так. Я сам через всё это прошёл, и сейчас ребятам говорю: «Спорт – это маленькая доля вашей жизни, поэтому вы должны иметь образование, которое сможет социализировать вас в жизни. Нет образования – нет будущего».

Мы единственное учреждение в уральском регионе, которое и занимается подготовкой в спорте высших достижений, и даёт среднее профессиональное образование педагога, тренера.

Могут быть школьные занятия, спортивные тренировки, потом снова школьные занятия. Плюс у нас задолго до пандемии уже было развито дистанционное обучение, чтобы заниматься с теми, кто находится на сборах и соревнованиях. Некоторые по полгода не бывают в училище, но, когда приезжают, сдают зачёты и экзамены. Например, фигурист Максим Ковтун – приезжал, сдавал экзамены, защитил дипломную работу на отлично.

– Тогда ещё один очевидный вопрос. Если у вас такой жёсткий отбор, то наверняка ведь с кем-то приходится и расставаться. По какой причине?

– Да, у нас действительно высокие требования и в дальнейшем. Тренер ставит спортсмену в течение года определённую задачу. К примеру – войти в десятку на всероссийских соревнованиях, выполнить разрядный норматив. Если этого нет, то… по живому приходится резать, но иначе не бывает, потому что спорт высших достижений – это не физкультура для всех. Есть те, кто возвращается, снова пройдя процедуру отбора, но на моей памяти таких было человек десять, не больше. Однажды отчислили самбиста за дисциплинарные нарушения, он переосмыслил своё поведение и затем стал чемпионом России.

Мечты на пятилетку

Основной комплекс зданий на улице Шаумяна, где все эти годы располагается училище, тоже отмечает полвека. Придя в УОР, Сергей Степанов затеял капитальный ремонт, и многое из задуманного за эти годы удалось сделать.

– Можно сказать, что выполнены все ремонтно-восстановительные работы, которые были необходимы, – рассказывает Сергей Степанов. – Не сказать, что сейчас всё отлично: по пятибалльной системе – «четвёрочка». Латать дыры уже бесполезно. Мечтаем о строительстве нового училища олимпийского резерва. Я выходил с таким предложением к губернатору, обращался к депутатам. Сейчас идёт работа по планированию строительства нового комплекса для училища в Академическом районе. Руководство района готово выделить нам необходимый участок. Основная задача на ближайшие пять лет – построить новое училище, где будут учебно-образовательный корпус, общежитие на 500 человек, спортивная база не менее 12 тысяч квадратных метров, отвечающая всем современным требованиям. У нас в УОР 22 вида спорта – все единоборства и цикличные виды. Так что нужны не менее двадцати залов, 50-метровый бассейн с восемью дорожками.

Аналогов таких, насколько я знаю, в России нет. Всё достаточно давно построено, в основном ещё в советские времена. Рассчитываем и на помощь бюджета, и на спонсорскую поддержку.

Фото: Алексей Кунилов

Олимпийские чемпионы Сергей Чепиков (1988, 1994, биатлон) Юрий Кашкаров (1984, биатлон) Марина Климова (фигурное катание, 1992) Николай Хабибуллин (хоккей, 1992) Антон Шипулин (биатлон, 2014)* Павел Дацюк (хоккей, 2018) Елена Андреюк, Елена Ахаминова, Наталья Разумова, Светлана Никишина, Ирина Колодяжная (все – волейбол, 1980) Елена Волкова, Светлана Корытова, Ирина Кириллова (Пархомчук), Ирина Смирнова (все – волейбол, 1988) Ирина Зильбер (художественная гимнастика, 2000) Николай Апаликов (волейбол, 2012) Егор Мехонцев (бокс, 2012) Иван Ухов (лёгкая атлетика, 2012)* Давид Белявский (спортивная гимнастика, 2021) *Позднее лишены олимпийских медалей

В стенах УОР хранится основная часть экспонатов музея спорта Свердловской области, созданного Юрием Задориным. Фото: Алексей Кунилов

Выпускники и студенты – участники летних и зимних Олимпийских и Паралимпийских игр (124 человека) 6 раз – Евгения Эстес (Артамонова) (волейбол, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012), Сергей Чепиков (биатлон/лыжные гонки, 1988, 1992, 1994, 1998, 2002, 2006). 5 раз – Павел Дацюк (хоккей, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018). 4 раза – Ирина Лашко (1988, 1992, 1996, 2004), Алёна Хомич, Екатерина Смоленцева (обе – хоккей, 2002, 2006, 2010, 2014), Елена Тюрина (Батухтина) (волейбол, 1992, 1996, 2000, 2004). По 3 раза – 18 человек. По 2 раза – 32 человека. По 1 разу – 67 человек.

Любопытные факты * Двое выпускников УОР№1 выступали на Олимпиадах в двух видах спорта – Сергей Чепиков в биатлоне и лыжных гонках, Ольга Фёдорова (Стульнева) в лёгкой атлетике и бобслее (соответственно, она стала единственной из выпускников училища, кто участвовал и в летних, и в зимних Играх). * Прыгунья в воду Ирина Лашко выступала на Олимпиадах за четыре (!) сборные – СССР (1988), Объединённую команду (1992), Россию (1996) и Австралию (2004). * Биатлонист Роман Звонков участвовал в Олимпиаде 1994 года в составе сборной Украины, а фигуристка Анастасия Гимазетдинова в 2006 и 2010 годах представляла Узбекистан.