Навострили лыжи: в регионе в 26-й раз проходят гонки на призы «Областной газеты»

После финиша участников гонки на призы «ОГ» можно смело сказать, что большой лыжный спортивный сезон в Свердловской области открыт. Фото: Галина Соловьёва

В трёх муниципалитетах Свердловской области успешно прошли лыжные гонки на призы нашего издания. На очереди – Красноуфимск, там соревнования перенесли на 26 декабря из-за отсутствия снега (благо теперь эта проблема природой решена). Корреспонденты «ОГ» побывали на гонке в посёлке Октябрьский Камышловского района, где традиционно на лыжню выходит максимальное количество участников.

В девять утра сонные погружаемся в служебный автомобиль и выдвигаемся из Екатеринбурга в сторону Камышлова. Путь неблизкий – впереди 120 километров до лыжной базы «Масляны». Где-то посередине пути окрестные поля заволокло густым туманом. Появились серьёзные опасения за участников гонки – если туман не рассеется, то бежать будет некомфортно. Впрочем, буквально через десять километров туман исчез.

На место приехали за 15 минут до церемонии открытия. На трассе уже раскатывали лыжи участники, а организаторы заканчивали последние приготовления.

– Сегодня нам очень повезло с погодой. Всю неделю снега не было, и мы даже завезли искусственный, чтобы подготовить трассу. Но вчера (17 декабря. – Прим. «ОГ») выпало много снега, – рассказывает Ольга Колясникова, директор ДЮСШ Камышловского района. – В этом году соревнования на базе «Масляны» проходят уже в 17-й раз, и для нашей школы они являются одновременно основными и подготовительным для других состязаний. У нас участвуют спортсмены со всего Восточного управленческого округа – Камышлов, Екатеринбург, Байкалово, Асбест, Талица, Каменск-Уральский, Заречный.

Тем временем распорядитель в динамики призывал участников собраться перед сценой, чтобы торжественно открыть состязания. Удачи спортсменам пожелали главный судья соревнований Александра Мелюхнова и заместитель главы администрации Камышловского района Александр Калугин.

Первый заместитель главы администрации Камышловского района Александр Калугин (в центре) и корреспондент "ОГ" Иннокентий Лаврёнов пожелали участникам удачи. Фото: Галина Соловьёва

К старту принесли часы, которые каждые пятнадцать секунд издавали пронзительный сигнал для очередного спортсмена. Участники начинали гонку по-разному, кто быстро, кто расслабленно – всё-таки это массовый забег, а не профессиональный, и, самое главное, приятно и с пользой провести выходной.

Участники соревнований в зависимости от категории бежали – 3, 5 или 10 километров. Фото: Галина Соловьёва

Всего на старт в Октябрьском вышло 123 человека, распределённых по 14 возрастным группам от 18 до 64 лет. К сожалению, коронавирусные ограничения внесли свою лепту, поэтому организаторы вынуждены были отказаться от юниорских и ветеранских категорий. Впрочем, исключения всё же имели место. Так, финишную черту вместе с участниками 60–64 лет пересёк 70-летний Владимир Зырянов из Екатеринбурга.

В категории 65–70 лет первое место занял Владимир Зырянов (Екатеринбург) Фото: Галина Соловьёва

– Очень понравилась дистанция. В Октябрьском изумительные трассы, мало где такие есть, – отмечает Владимир Зырянов. – Её же ещё перед гонкой засыпали искусственным снегом. А раз снега нигде не было, все приехали сюда. Ведь на соревновании можно не только получить удовольствие от трассы, но и повысить своё мастерство. И спасибо «Областной газете», что участвует в организации этого мероприятия – это же дополнительный стимул для спортсменов участвовать, знать, что их заметят.

Одна из самых молодых участниц соревнований Елена Соколова (2004 года рождения) из Октябрьского, несмотря на юный возраст, уже имеет первый взрослый разряд. Так что она с успехом состязалась со старшими участниками, заняв на дистанции 5 километров первое место с результатом 15 минут 12 секунд.

Победительница среди девушек 18-29 лет - Елена Соколова. Фото: Галина Соловьёва

– Я занимаюсь лыжами с семи лет, и эта трасса мне хорошо знакома, – говорит Елена Соколова. – В моих ближайших планах выигрывать областные соревнования и, если удастся, попасть на всероссийские.

Гонка на призы «Областной газеты» уже не раз открывала будущих звёзд лыжного спорта. Наглядный пример — призёр юниорского и двукратный победитель молодёжных чемпионатов мира, член национальной сборной Евгений Белов, который свои первые шаги на пути к большому спорту делал именно в Октябрьском.

В этом году на трассу в «Маслянах» приехали участники даже из других областей: делегация из Шадринска (Курганская область) и два спортсмена из Тюмени, один из которых взошёл на пьедестал почёта – Алексей Колбаскин занял третье место в возрастной группе 45–49 лет.

– У нас в Тюмени со снегом плохо, поэтому приехали сюда, – делится Алексей. Мы в «Маслянах» уже не первый раз, и нам нравится, как тут всё организовано. Да и трасса очень хорошая. Поэтому с удовольствием поучаствовали в соревнованиях и уверены, приедем ещё.

Когда последний гонщик завершил дистанцию, состоялось награждение, на котором, помимо грамот и медалей победителям, вручили годовую подписку на «Областную газету». Поощрили подпиской и самого возрастного участника гонки - 79-летнего Виктора Мастерских из Асбеста.

Фото: Галина Соловьёва

Многие участники заявились, чтобы попробовать выиграть годовую подписку на «ОГ». И у Людмилы Виноградовой из Заречного это получилось Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Победители: Мужчины 18–29 Андрей Мащенко (Камышловский район) Мужчины 30–34 Александр Хлобыстов (Екатеринбург) Мужчины 35–39 Максим Клещевников (Екатеринбург) Мужчины 40–44 Радик Галямов (Екатеринбург) Мужчины 45–49 Евгений Найдин (Екатеринбург) Мужчины 50–54 Андрей Харитонов (Камышлов) Мужчины 55–59 Салуат Гимаев (Екатеринбург) Мужчины 60–64 Михаил Колобов (Екатеринбург) Мужчины 65–70 Владимир Зырянов (Екатеринбург) Женщины 18–29 Елена Соколова (Камышловский район) Женщины 30–34 Елена Кузнецова (Камышлов) Женщины 35–39 Дарья Клещевникова (Екатеринбург) Женщины 40–44 Ирина Максимова (Камышлов) Женщины 45–49 Татьяна Алексеева (Заречный) Женщины 55–59 Светлана Добрых (Екатеринбург) Женщины 60–64 Людмила Виноградова (Заречный)