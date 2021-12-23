Обогнала медалистку Олимпиады и завоевала первую награду ЧМ в карьере

Анастасия Кирпичникова (слева) с первой в карьере медалью чемпионата мира по плаванию. Фото: FINA /Istvan Derencsenyi

В Абу-Даби (ОАЭ) завершился чемпионат мира на короткой воде (бассейн 25 метров). Российские спортсмены не остались без наград турнира, в том числе копилку национальной команды пополнила и свердловчанка Анастасия КИРПИЧНИКОВА.

Главные надежды на медали сборной нашего региона были связаны с Анастасией Кирпичниковой. Она выступала сразу на двух видах: 400 и 800 метров вольным стилем. Вообще, коронной дистанцией свердловчанки является 1500 метров вольным стилем, но в коротком бассейне максимальная длина – 800 метров.

Анастасия успешно прошла отбор в финал на обеих дистанциях. В решающем заплыве на 800 метров конкурировать с китаянкой Ли Бинцзи было сложно: она одержала победу с солидным отрывом. А вот за серебро развернулась борьба между Анастасией Кирпичниковой и обладательницей бронзовой медали в этом виде на Играх в Токио Симоной Квадареллой из Италии. Свердловчанка сумела опередить более титулованную соперницу почти на секунду и завоевала первую в своей карьере медаль чемпионата мира, заняв второе место.

– Это не лучший мой результат, но хотя бы с медалью, хоть какое-то утешение. В принципе чувствую себя нормально, но полностью ещё это не осознала. Я всегда проделывала большую работу, поэтому ждала такого результата. Конечно, всегда стремишься выиграть, но спортсменка из Китая проплыла действительно быстро, она молодец. Для меня это не стало сюрпризом, потому что в утреннем заплыве она показала хорошее время. Будем работать с тренером, чтобы её обогнать, – сказала после финиша Анастасия Кирпичникова.

Обогнать китаянку не удалось и на следующий день на дистанции 400 метров. Кирпичникова и Бинцзи вновь пробились в финал (Квадарелла не сумела попасть в решающий заплыв), и представительница Китая завоевала ещё одну золотую медаль чемпионата мира. Свердловчанка же в этот раз осталась без наград: Анастасия финишировала четвёртой, уступив третьему месту всего четыре десятых секунды.

В шаге от медалей осталась и женская эстафетная четвёрка, в составе которой выступала свердловская спортсменка. Валерия Саламатина принимала участие в эстафете 4 по 200 метров вольным стилем, и сборная России заняла четвёртое итоговое место, уступив Канаде, США и Китаю.

Отметим выступление ещё одной свердловчанки – Дарьи Устиновой. Она участвовала в заплыве на своей коронной дистанции – 200 метров на спине. На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро Дарья в этом виде заняла четвёртое место. Однако на чемпионате мира в Абу-Даби пловчихе не удалось пройти предварительные заплывы и отобраться в финал.

В общей сложности сборная России заняла четвёртое место в командном медальном зачёте. Наши спортсмены завоевали 16 наград. Интересно, что в активе российских пловцов столько же медалей, сколько и у занявших третье место итальянцев, но по количеству золотых медалей Италия обошла нашу команду (пять против четырёх). Первое место у команды США (30 медалей, 9 из которых – золотые), второе место досталось сборной Канады (15 медалей, 7 из них – золотые).

Досье «ОГ» Анастасия Кирпичникова родилась 24 июня 2000 года в Асбесте. С 7 лет начала заниматься плаванием, в 12 лет перебралась в Екатеринбург в УОР №1 к тренеру Дмитрию Шалагину. Трёхкратная чемпионка Европы на короткой воде (в Казани в 2021 году), двукратный серебряный призёр чемпионата Европы в большом бассейне. Рекордсменка России на дистанции 1500 метров вольным стилем.

В тему Губернатор Евгений Куйвашев вручил государственные награды Российской Федерации, Президента страны и Свердловской области 37 уральцам. Среди них был тренер училища Олимпийского резерва №1 Дмитрий Шалагин, которого наградили знаком отличия Свердловской области «Спортивная доблесть». Среди воспитанниц Дмитрия Шалагина – все три представительницы нашего региона на чемпионате мира по плаванию в Абу-Даби – Анастасия Кирпичникова, Дарья Устинова и Валерия Саламатина.