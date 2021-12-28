Гид по горнолыжным комплексам Свердловской области

Коллаж: Геннадий Богатырёв

Традиционно в новогодние каникулы одними из самых притягательных мест для проведения досуга становятся горнолыжные комплексы. Горные лыжи и сноуборд в последнее время набирают популярность, всё больше людей стараются их освоить. «Областная газета» рассказывает, где можно покататься в нашем регионе.

Всё чаще на подобных комплексах акцент делается не только на самих склонах, но и на других видах развлечений. Появляются катки, прокат снегоходов, обустраиваются трассы для катания на бубликах – в общем, организаторы стараются, чтобы занятие по душе себе могли найти все желающие. В этом плане в Свердловской области выделяются горнолыжные комплексы «Уктус» и «Гора Белая»: здесь есть и спортплощадки, и банные комплексы (на «Уктусе» и вовсе – термальные источники), и беседки для пикника, и стадионы с трассами для беговых лыж. Поэтому смело можно отправляться компаниями сразу на несколько дней, скучать явно не придётся. Тем более что на территории обоих комплексов имеются гостиницы, поэтому с ночёвкой проблем не возникнет. На Уктусе стоимость номеров начинается от 3300 рублей за сутки, на горе Белой – от 5800 рублей.

СКИ-ПАСС. Почти на всех горнолыжных комплексах есть возможность приобрести ски-пасс – пластиковую карту, которая позволяет проходить через турникеты на территории комплекса, в том числе на подъёмниках. На этой карте будут персональные данные владельца, а также информация о том, какое количество поездок (или времени) он оплатил. Такая карта позволяет не задерживаться в очередях и быстро преодолевать подъёмы. Тарифный план (количество подъёмов или время) каждый выбирает сам. Стоимость карты на разных комплексах Свердловской области – от 50 до 200 рублей, она невозвратная, то есть остаётся у владельца навсегда. Стоит отметить, что некоторые комплексы предлагают оформлять сразу сезонный абонемент на подъёмник, есть месячные тарифы или же суточные и почасовые. Горнолыжные комплексы предлагают владельцам ски-пасса различные бонусы: скидку или накопление баллов. Фото: Геннадий Богатырёв

Что касается самих горнолыжных спусков, то здесь каждый выбирает для себя склоны, которые соответствуют его подготовке. На всех комплексах из нашего гида есть детские спуски (или так называемые учебные), на которых можно осваивать горнолыжное мастерство. В этом могут помочь инструкторы, услуги которых также предоставляются на всех комплексах.

Для более продвинутых лыжников и сноубордистов существуют сложные трассы с крутыми поворотами и перепадами высот. К примеру, на Ежовой есть трассы длиной в 1450 метров с перепадом высот в 250 метров, а на горе Белой длина самой большой трассы и вовсе составляет почти 2000 метров. В этом плане каждый может найти для себя подходящий вариант. Если ваш уровень «начинающий», то лучше обратиться к «Лиственной» или «Богатырьку», трассы которых проще, чем на других комплексах. Если же вы уверенно стоите на лыжах или сноуборде, то можно смело отправляться на Пильную или Ежовую. Там, помимо обычных склонов, есть сноупарки – трассы с препятствиями, которые понравятся опытным спортсменам. В январе 2020 года сноупарк появился и на горе Белой. Для любителей адреналина на Пильной есть лесной спуск – склон для фрирайда, когда лыжники или сноубордисты катятся по неподготовленной трассе.

Из-за неблагополучной эпидемиологической обстановки в мире, связанной с распространением коронавируса, возникает вопрос о необходимости предъявления QR-кода на горнолыжных комплексах. С 28 декабря по 15 января Евгений Куйвашев ввёл послабления в ограничительных мерах, на это решение отреагировали и горнолыжные комплексы. Так, первыми об изменениях в системе проверки QR-кодов сообщила «Гора Белая». Вероятнее всего, в ближайшее время коды отменят и другие комплексы, по крайней мере до 15 января.

– С 28 декабря 2021 года по 15 января 2022 года наличие QR-кода для посещения «Горы Белой» не требуется, – подтвердили информацию «Областной газете» в комплексе.

До этого ситуация с ограничение складывалась по-разному. К примеру, как рассказали «ОГ» в горнолыжном комплексе «Богатырёк», чтобы попасть на склон, QR-код был не нужен, но оплачивать подъёмник и прокат необходимо в административном здании, а там ограничение действовало – обязательно наличие QR-кода и маски.

На Пильной и на Уктусе, если не заходить в административное здание, оплатить подъёмник и попасть на склон можно было без QR-кода.

– Да, по указу губернатора, коды нужны, и мы их спрашиваем, если вы заходите в здание администрации нашего комплекса. Необходимо предъявить на входе либо QR-код, либо справку о вакцинации, либо прививочный сертификат и, естественно, к каждому нужно приложить паспорт. Также имеется касса для покупки абонементов (в случае отсутствия вышеперечисленного), но уже без допуска в здание, – рассказали «Облгазете» в горнолыжном комплексе «Пильная».

Где катаетесь вы? Семён ГАЛЬПЕРИН, арт-директор Tele-Club: – Я катаюсь на сноуборде, доску купил в конце прошлого сезона. Начинал на учебном склоне на Уктусе. Преимущество этой горы в том, что она находится прямо в черте города. Но когда приехал на гору Белую, которая всё-таки гораздо презентабельнее, испытал настоящий душевный подъём, там чудесно. Хотелось бы остаться на несколько дней в гостинице, чтобы покататься, но я пока ещё не дорос до такого уровня. А если сравнивать наши горнолыжные комплексы с теми же горами Сьерра-Невада, где мне тоже приходилось кататься, то у нас не хватает кресельных подъёмников – в основном бугельные. Павел КОРПАЧЁВ, фристайлист, участник Олимпийских игр в Сочи: – Раньше я много катался на Волчихе, она была значительно лучше. Сейчас езжу на Пильную, Ежовую, Уктус. На Белой тоже бывал, но реже – всё таки расстояние от Екатеринбурга до этого комплекса довольно приличное. Кроме того, я предпочитаю сноупарки, а на Белой его раньше не было. Мне нравятся склоны на Ежовой – они высокие, интересные. Практически то же самое, что на Белой (но там, правда, инфраструктура получше). Для меня, как для спортсмена, имеет значение качество покрытия, снега – насколько он ровный и жёсткий. Также важно, чтобы были быстрые подъёмники, потому что из-за очередей на некоторых комплексах бывает тяжело кататься – иногда имеет смысл уехать куда-нибудь подальше от города. На том же Уктусе по выходным слишком много народа. Алиса КРАВЦОВА, актриса Центра современной драматургии: – Хотя я уже 19 лет катаюсь на сноуборде, всё равно считаю себя любителем. В основном езжу на Уктус, иногда на Пильную. Мне важно, чтобы гора была недалеко от дома, потому что работаю практически без выходных. Как раз на Уктус, чтобы сорваться в любой момент – покататься часок, а потом вернуться обратно на работу. Советую также посетить горы повыше – это горнолыжные комплексы "Банное" и "Абзаково" (по направлению на Магнитогорск). Там экстрим можно ощутить в полной мере. Кроме того, мои друзья очень хвалили Белую, хотя я там ещё побывать не успела.