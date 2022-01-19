Реабилитироваться за чемпионат мира

Лидер «Синары» Сергей Абрамов будет капитаном сборной России на чемпионате Европы. Фото: Пресс-служба АМФР

Сборная России по мини-футболу завершила подготовку к чемпионату Европы, который уже сегодня стартует в Нидерландах. Накануне тренерский штаб национальной команды определился с составом, в который вошли три игрока екатеринбургской «Синары» – Сергей АБРАМОВ, Дмитрий ПУТИЛОВ и Антон СОКОЛОВ.

Наставник сборной России Сергей Скорович (экс-тренер «Синары»), для которого это будет уже шестой чемпионат Европы у руля команды, изменил состав по сравнению с осенним чемпионатом мира (на турнире в Литве россияне вылетели на стадии четвертьфинала). Неизменным осталось только наличие натурализованных бразильцев, на всех турнирах под руководством Сергея Скоровича они были в сборной России. На этот раз на чемпионат Европы отправились Эдер Лима и Робиньо, которые были и на чемпионате мира, а также Нандо и Паулиньо.

Представительство «Синары» в сборной увеличилось по сравнению с чемпионатом мира. Понятно, что без капитана национальной команды и лучшего игрока Суперлиги Сергея Абрамова представить сборную сложно, голкипер Дмитрий Путилов зарекомендовал себя первым номером и претендовал на награду лучшему голкиперу мира. А вот вызов Антона Соколова – это приятный сюрприз. 22-летний нападающий «Синары» провёл отличный прошлый сезон, но, к удивлению многих болельщиков и экспертов, на чемпионат мира приглашения не получил. Зато Антон отправится в Нидерланды, где постарается помочь своей команде в выполнении поставленных задач.

Фото: Пресс-служба АМФР

А задачи стоят самые высокие: руководство Ассоциации мини-футбола России ждёт от сборной золотых медалей. Российские спортсмены на всех турнирах являются претендентами на награды, отечественная школа мини-футбола – одна из сильнейших в мире. И награды эти сборная завоёвывает, особенно на чемпионатах Европы, вот только с золотыми возникают проблемы. За всю историю крупных турниров сборная России лишь один раз выигрывала чемпионат Европы, было это в далёком 1999 году. А на чемпионатах мира лучший результат нашей национальной команды – серебро 2016 года. На чемпионатах Европы при Сергее Скоровиче практически всегда занимала призовые места: лишь в 2010-м Россия вылетела на стадии четвертьфинала, в дальнейшем было три серебра подряд (в 2012-м, 2014-м и 2016-м), а на последнем континентальном первенстве в 2018 году россияне завоевали бронзу. И, конечно, болельщики ждут от футболистов долгожданного трофея.

– Подготовительная работа выполнена в полном объёме. Кроме того, был решён вопрос с одноместным проживанием игроков во время турнира. Перед командой на предстоящем Евро поставлена самая высокая задача, но проведённая нами работа позволяет с оптимизмом смотреть на предстоящий в Нидерландах турнир, – сказал Сергей Скорович.

На групповом этапе сборную России ждут поединки с Польшей, Хорватией и Словакией. На Евро-2018 россияне сыграли с поляками вничью – 1:1, а Словакию и Хорватию команда Сергея Скоровича одолела в недавнем отборе к чемпионату мира-2021 – 7:1 и 4:3 соответственно. Наша сборная является явным фаворитом своей группы и должна занимать первую строчку. В этом случае россияне обеспечат себе более лёгкий путь к финалу турнира. В плей-офф выходят по две лучшие команды из четырёх групп, и первое место в квартете точно разведёт до финала Россию с действующими чемпионами Европы и мира – португальцами, а также с большой степенью вероятности с испанцами (если они также займут в своей группе первое место). В четвертьфинале победитель группы С, где будет выступать сборная России, встретится со вторым местом из группы B (Испания, Босния и Герцеговина, Грузия, Азербайджан) – вариант, который вполне устроит нашу команду. А победителя этой встречи в полуфинале, если не случится сенсаций, будет ждать Казахстан. Команда крепкая (казахи заняли четвёртое место на чемпионате мира), но всё же это не Португалия и не Испания. Так что на бумаге расклад для российской сборной неплохой, шансы побороться за золотые медали у подопечных Сергея Скоровича есть.