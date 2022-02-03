Михаил Мишустин утвердил суммы вознаграждения для призёров Олимпийских игр в Пекине

Михаил Мишустин подписал распоряжение о поощрении российских спортсменов, которые завоюют на Олимпиаде в Пекине призовые места. Фото: пресс-служба правительства РФ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о поощрении российских спортсменов, которые завоюют на Олимпиаде в Пекине призовые места. Денежное вознаграждение также получат тренеры и другие специалисты, участвующие в подготовке сборной.

Как сообщается на сайте кабмина, за золотые медали спортсмены получат по 4 млн рублей, за серебряные — по 2,5 млн рублей, а за бронзовые — 1,7 млн рублей. Такие же суммы будут выплачены призёрам Паралимпийских игр.

Порядок награждения тренеров и специалистов, которые занимались подготовкой спортсменов к Олимпиаде, будет определять Минспорт РФ совместно с Олимпийским и Паралимпийским комитетами России.

Денежные суммы, которые будут выплачиваться спортсменам, учтены в федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов в разделе "Физическая культура и спорт".

Напомним, что зимняя Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля, а Паралимпиада — с 4 по 13 марта.