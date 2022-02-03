В Нижней Салде открылась лыжная база, подаренная Евгением Куйвашевым

Спортивный комплекс стал подарком городу от губернатора Евгения Куйвашева за победу команды мэров Горнозаводского округа в областном волейбольном турнире. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт принял участие в торжественном открытии лыжной базы в Нижней Салде. Спортивный комплекс стал подарком городу от губернатора Евгения Куйвашева за победу команды мэров Горнозаводского округа в областном волейбольном турнире.

В своей речи на открытии лыжной базы Леонид Рапопорт сказал, что региону пора всерьёз взяться за подготовку спортсменов-разрядников, в том числе и мастеров спорта.

"Говоря о спортивной инфраструктуре региона, хочется отметить, что на данное время в Свердловской области около 10 тысяч спортивных объектов. Их строительство продолжается ежегодно. В этом году радостное событие состоялось в Нижней Салде, с чем я поздравляю всех жителей", — отметил министр.

Из областного и муниципального бюджетов на строительство объекта было выделено 35 млн рублей, сообщает департамент информполитики Свердловской области. В здании лыжной базы есть вестибюль с местами для обогрева, комната для оказания первой медпомощи, пункт центрального наблюдения, гардеробная, помещение для получения и сдачи лыж, мастерская по ремонту лыж, мужская и женская раздевалки на 15 человек с санузлами, а также раздевалки для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Глава городского округа Андрей Матвеев поблагодарил Евгения Куйвашева за подарок жителям Нижней Салды и строителей, которые занимались возведением комплекса.

Ветеран лыжного спорта Владимир Порсев, который долгие годы прививал молодому поколению любовь к лыжам, также отметил: "Сейчас душа радуется. Я счастлив, что у меня есть возможность стать участником этого важного для города события. Ведь открытие лыжной базы — это начало развития лыжного спорта в Нижней Салде".