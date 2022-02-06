Лыжник Александр Большунов принёс первое золото сборной России

Для Большунова гонка начиналась не очень удачно — он упал на третьем километре и потерял несколько секунд. Однако затем Александр быстро вернулся в группу лидеров. Фото: Олимпийский комитет России

Лыжник Александр Большунов сегодня занял первое место в скиатлоне. Он принёс сборной России первую золотую медаль на зимней Олимпиаде в Пекине.

Россиянин Денис Спицов пришёл к финишу вторым и завоевал серебро. Теперь в копилке российских спортсменов четыре медали: одно золото, одна бронза и два серебра.

В скиатлоне лыжники преодолевают первые 15 километров классическим стилем, а заключительные 15 километров — свободным. Александр Большунов преодолел дистанцию за 1 час 16 минут 9,8 секунды, Денис Спицов отстал от победителя на 1 минуту 11 секунд. Третьим финишировал финн Ийво Нисканен.

Для Большунова гонка начиналась не очень удачно — он упал на третьем километре и потерял несколько секунд. Однако затем Александр быстро вернулся в группу лидеров. После смены лыж главный соперник — спортсмен из Финляндии перестал успевать не только за Александром, но и за Денисом Спицовым.

"Для Большунова это уже пятая олимпийская медаль в карьере, и первая золотая – в Пхенчхане он завоевал три серебра и бронзу. Денис Спицов стал уже четырёхкратным призёром Олимпийских игр – в 2018-м в Южной Корее у Спицова было два серебра и одна бронзовая медаль" — рассказали в Олимпийском комитете России.