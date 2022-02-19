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Спорт
19 февраля 2022, 14:12

Российские лыжники завоевали золото и серебро в масс-старте на Олимпиаде в Пекине

Александр Большунов

Обладатель золотой медали преодолел дистанцию за 1 час 11 минут 32,7 секунды. Фото: скриншот из трансляции на YouTube-канале "Россия-1"

Российский лыжник Александр Большунов стал победителем мужского масс-старта Олимпиады в Пекине. Следом за ним финишировал ещё один россиянин Иван Якимушкин.

Обладатель золотой медали преодолел дистанцию за 1 час 11 минут 32,7 секунды, а серебряный призёр пришёл на финиш с отставанием в 5,5 секунды. Бронзу завоевал норвежский лыжник Симен Крюгер (+7,0 секунды). Ещё 2 российских лыжника Артём Мальцев и Денис Спицов заняли четвёртое и шестое места соответственно.

Как сообщает ТАСС, изначально лыжники должны были бежать 50-километровую дистанцию, однако из-за плохих погодных условий трассу сократили до 28,4 километра.

Добавим, что Александр Большунов на Олимпийских играх в Пекине завоевал 5 медалей, 3 из которых золотые. Ранее он выиграл золото в скиатлоне и на эстафете. Серебра спортсмен удостоился в гонке на 15 километров с раздельным стартом, а бронзы — в командном спринте.

Пока Россия занимает восьмое место в общем медальном зачёте: 6 золотых медалей, 10 серебряных и 13 бронзовых. 

Областная газета Свердловской области

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