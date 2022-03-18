Сегодня открываются зимние Игры паралимпийцев "Мы вместе. Спорт"

Фото: Пресс-служба Игр "Мы вместе. Спорт"

В Ханты-Мансийске стартовали зимние Игры паралимпийцев "Мы вместе. Спорт". Соревнования были созданы для российских паралимпийцев, которых не допустили до Игр в Пекине. На турнире представлены те же виды спорта, что и были на Паралимпиаде, помимо российских спортсменов в соревнованиях принимают участие спортсмены из Белоруссии, Таджикистана, Армении и Казахстана.

Первые медали уже были разыграны ещё до официальной церемонии открытия: лыжники и биатлонисты уже выходили на старт в отдельных дисциплинах, также начался турнир по кёрлингу на колясках. Отметим, что от Свердловской области в Ханты-Мансийске должны выступить Екатерина Разумная (ведущий Алексей Иванов) и Ксения Бережная (ведущий Илья Широков). Они же должны были представлять сборную России на Играх в Пекине в соревнованиях по биатлону и лыжным гонкам.

– Наши девушки – молодые спортсменки, им по 16 лет. Безусловно, в таком возрасте переживать такие потрясения, какие произошли в Пекине, – непросто, – рассказал Директор Центра паралимпийской и сурдлимпийской подготовки спортивных команд Свердловской области «Родник» Олег Кульков. – Но с помощью тренеров, лидеров, родителей нам удалось настроить их на позитивные мысли. Они ждали Паралимпиаду, несколько лет готовились к этому. Старты в Ханты-Мансийске станут для них выходом энергии, потому что соревновательная деятельность им необходима. Для спортсмена важно выступать.

Отметим, что официальная церемония открытия зимних Игр паралимпийцев "Мы вместе. Спорт" состоится сегодня в 18:55 по уральскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканале "Матч ТВ".