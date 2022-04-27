"Уралочка-НТМК" обыграла "Динамо-Ак Барс" и вышла в финал чемпионата России

Фото: пресс-служба "Уралочки"

Волейбольный клуб "Уралочка-НТМК" выиграл второй полуфинальный матч Суперлиги у казанского "Динамо". Встреча в Нижнем Тагиле завершилась со счетом 3:0 в пользу свердловской команды. Таким образом, "Уралочка" вышла в финал чемпионата России впервые с сезона 2015/16.

Во всех трёх сетах "Уралочка" доминировала на площадке. В первых двух партиях команда Михаила Карполя не оставила казанским волейболисткам никаких шансов - 25:17 и 25:14. В третьей партии "Динамо-Ак Барс" сражалось до конца, но все же "Уралочка" оказалась сильнее - 25:22 и 3:0. Самыми результативными в матче стали Ксения Парубец и Айлама Сесе из "Уралочки" - они набрали по 18 очков.

Соперником "Уралочки-НТМК" по финалу станет победитель противостояния "Динамо" (Москва) - "Локомотив" (Калининград). Первый матч этих команд проходил в Москве и завершился победой "Локомотива" - 3:2.