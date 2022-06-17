Вместо Универсиады в Свердловской области в 2023 году состоятся Международные летние университетские игры

Фото: Скриншот трансляции ПМЭФ

В Санкт-Петербурге продолжается 25-й Петербургский международный экономический форум. Сегодня на одной из площадок, которая носила название "Спорт без преград: новые сценарии и форматы", выступил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Глава региона рассказал о том, как ведутся строительные работы на объектах Универсиады и о том, какие соревнования планируют провести в Екатеринбурге на построенных сооружениях.

– Мы продолжаем ту работу, которую вели по подготовке к Универсиаде, не сбавили темп, – отметил Евгений Куйвашев. – Все объекты будут сданы в срок и с высоким качеством работы к следующему году. Мы прорабатывали вопросы о том, как задействовать спортивную инфраструктуру. Предлагаем с 2023 года проводить спортивную матчевую встречу Россия-Китай у нас в регионе – как по летним, так и по зимним видам спорта. Более того, мы, совместно с Министерством спорта России, с дирекцией Универсиады, с правительством региона проработали концепцию проведения Международных летних университетских игр. Они состоятся в те же даты, в которые регион должен был принять Универсиаду – с 19 по 31 августа 2023 года. Мы собрали лучших профессионалов в проведении масштабных спортивных мероприятий. Планируем привезти на Игры более 5 000 спортсменов. Соревнования планируются по 18-ти видам спорта. Уверяю, что все пройдет на самом высоком уровне.