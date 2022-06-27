В Минцифры РФ рассказали о процедуре оформления карты болельщика

На портале госуслуг с 4 июля начнут принимать заявления на создание персонифицированной карты болельщика. Фото: Павел Ворожцов

На портале госуслуг с 4 июля начнут принимать заявления на создание персонифицированной карты болельщика. В Минцифры РФ рассказали о правилах их оформления.

Граждане старше 14 лет могут самостоятельно подать заявку на оформление карты болельщика. Тем, кто не достиг этого возраста, оформить документ могут родители или законные представители. Для этого необходимо заполнить соответствующую анкету и предоставить фотографии.

Затем нужно подтвердить личность владельца карты через МФЦ в 11 регионах России, где находятся клубы-участники РПЛ. Речь идет о Москве, Санкт-Петербурге, Свердловской, Нижегородской, Самарской, Московской, Ростовской, Оренбургской и Воронежской областях, Краснодарском крае и Чеченской республике.

"При обращении в МФЦ сотрудники центров сверят фотографию, загруженную при заполнении заявления на госуслугах, и подтвердят личность владельца карты. При посещении МФЦ с собой нужно иметь паспорт. Если карта оформлялась на ребенка, нужно иметь с собой свидетельство о рождении", — уточняется в telegram-канале Минцифры.

На прошедших в России чемпионате мира по футболу FIFA 2018 года и чемпионате Европы по футболу UEFA 2020 года карта называлась паспортом болельщика, или Fan ID, и представляла собой ламинированный бейдж. Обновленная карта будет выпускаться в электронном виде.