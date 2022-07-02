В Екатеринбурге открылся самый крупный скейт-парк на Урале

Фото: мэрия Екатеринбурга (предоставлено организаторами фестиваля)

Сегодня на аллее около КРК "Уралец" в Екатеринбурге на площади 1,5 тыс. квадратных метров открылся скейт-парк. Он стал крупнейшим в УрФО.

Парк оборудован снарядами для тренировок и соревнований на скейтбордах, велосипедах ВМХ и МТВ и трюковых самокатов. На площадке есть секции для прыжков и трюков в воздухе, а также стрит-зона с элементами скольжения. Для безопасности занятий в скейт-парке предусмотрено зонирование для новичков и профессионалов. Все снаряды покрыты износостойким и ударопрочным покрытием.

"Сегодня увеличивается количество молодежи, которая увлекается новыми спортивными дисциплинами, такими как скейтборд, ролики, велосипеды для экстремального вождения. Но для того, чтобы это было возможно, должны появляться хорошо оборудованные, безопасные и качественные объекты. И сегодня Екатеринбург может похвастаться тем, что такой объект у нас появился. Я не сомневаюсь, что скейт-парк станет точкой притяжения для нашей активной молодежи", — сказал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов на церемонии открытия парка.