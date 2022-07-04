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4 июля 2022, 17:09

Сергей Карякин отправится на ралли "Шелковый путь — 2022"

  Юлия Пастух
Сергей Карякин

Международное ралли стартует 6 июля. Фото: Алексей Кунилов

Уральский гонщик, победитель ралли "Дакар-2017" Сергей Карякин вместе со своей командой SnagracingTeam объявил об участии в ралли-рейде "Шелковый путь — 2022".

"Друзья! У нас шикарная новость. 6 июля стартует международное ралли "Шелковый путь — 2022". Мы готовы, заряжены, надеемся и уверены в результате", — пишет гонщик на своей странице "ВКонтакте".

Как ранее сообщал Сергей Карякин, соревнования "Шелковый путь" — это русский Дакар. Маршрут проходит по территории России, старт — в Астрахани, финиш — в Москве.

Гонка будет длиться до 16 июля. По информации организаторов, маршрут составит 4 380 километров, из которых свыше 2 800 км — спецучастки.

Областная газета Свердловской области

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