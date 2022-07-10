Сергей Карякин: Было очень жарко, в песках температура доходила до +40°С

Гонщик оказался четвертым в группе, его время составило 4:03:07. Фото: со страницы Сергея Карякина "ВКонтакте"

Уральский гонщик рассказал, как прошел третий этап международного ралли-марафона "Шелковый путь — 2022".

Сергей Карякин оказался четвертым в группе, его время составило 4:03:07.

"Участок прошли хорошо! Технических проблем с машинами не было ни у меня, ни у Никиты. Было очень жарко, в песках температура доходила до +40°С. Участок в конце был сильно разбит. Мы довольны, ехали, получали удовольствие", — поделился впечатлениями гонщик на личной странице "ВК".

Стоит отметить, члены команды Сергей Карякина — Никита Мазепин и Антон Власюк —заняли второе место в этапе кубка чемпионата России по ралли-рейдам "Золото Кагана — 2022".

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