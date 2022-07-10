Темы дня

Спорт
10 июля 2022, 18:20

Сергей Карякин: Было очень жарко, в песках температура доходила до +40°С

  Юлия Пастух
Сергей Карякин

Гонщик оказался четвертым в группе, его время составило 4:03:07. Фото: со страницы Сергея Карякина "ВКонтакте"

Уральский гонщик рассказал, как прошел третий этап международного ралли-марафона "Шелковый путь — 2022".

Сергей Карякин оказался четвертым в группе, его время составило 4:03:07.

"Участок прошли хорошо! Технических проблем с машинами не было ни у меня, ни у Никиты. Было очень жарко, в песках температура доходила до +40°С. Участок в конце был сильно разбит. Мы довольны, ехали, получали удовольствие", — поделился впечатлениями гонщик на личной странице "ВК".

Стоит отметить, члены команды Сергей Карякина — Никита Мазепин и Антон Власюк —заняли второе место в этапе кубка чемпионата России по ралли-рейдам "Золото Кагана — 2022".

Читайте также:

Гонщик Сергей Карякин рассказал, как проходят первые дни ралли "Шелковый путь — 2022".

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
10.07.2022, 18:20 / Спорт
Сергей Карякин: Было очень жарко, в песках температура доходила до +40°С
10.07.2022, 17:36 / Культура
Екатеринбуржцы раскрасили стену в центре города. Фото
10.07.2022, 15:49 / Общество
В Екатеринбурге на месяц закрыли ККТ "Космос"
10.07.2022, 15:03 / Общество
За сутки в Свердловской области выявили 95 случаев COVID-19
10.07.2022, 14:52 / Общество
На затопленном карьере в Асбесте открыли стрельбу по рыбакам. Видео