Свердловчане завоевали 46 наград на международных играх "Дети Азии"

Игры проходили с 27 июля по 8 августа по поручению президента России Владимира Путина. Фото: предоставлено департаментом информполитики Свердловской области

Во Владивостоке завершились VII Международные спортивные игры "Дети Азии". Средний Урал на соревнованиях представляли 48 спортсменов от 13 до 16 лет.

Всего свердловчане завоевали 46 медалей, из которых 13 золотых, 16 серебряных и 17 бронзовых. Ребята показали хорошие результаты в плавании, настольном теннисе, тхэквондо, легкой атлетике, мас-реслинге, стрельбе из лука, боксе и других видах спорта.

Сборная УрФО, в состав которой входили свердловчане, заняла четвертое командное место, завоевав 85 медалей и уступив лишь спортсменам Сибирского федерального округа, Узбекистана и Москвы. Об этом сообщает департамент информполитики Свердловской области.

"Поздравляю юных спортсменов с выдающимся результатом. К этим победам причастны многие: и спортивные школы, и училище олимпийского резерва, и центры спортивной подготовки, наставники, тренеры и родители. Но самая большая заслуга, конечно, самих ребят, которые упорно тренировались, смогли перестроиться на владивостокский режим дня, победили волнение и показали выдающиеся результаты", — сказал министр физкультуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

Напомним, игры проходили с 27 июля по 8 августа по поручению президента России Владимира Путина. Участие в состязании приняли 1 355 атлетов из 12 стран. Спортсмены разыграли 273 комплекта наград в 19 видах спорта.