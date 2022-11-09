Легионеры принесли "Автомобилисту" победу

Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"

В 27-м для себя матче чемпионата КХЛ екатеринбургский "Автомобилист" выиграл в Череповце у местной "Северстали" со счетом 3:2 (в овертайме).

Первые два периода закончились безрезультатно, а в третьем команды забили друг другу 4 шайбы, причем три первых — с интервалом в две с половиной минуты.

Хозяева дважды вели (1:0 и 2:1), гости отыгрывались. Шайбы у "шоферов" забросили Стефан да Коста и — за полторы минуты до сирены — Брукс Мэйсек.

В овертайме "Автомобилист" получил большинство и подтвердил свое звание одной из лучших команд лиги по реализации численного преимущества. Победный гол забил Мэйсек. На данный момент он лучший снайпер КХЛ (17 шайб) и лучший голеадор (29 очков).

Одержав 17-ю победу в сезоне, "Автомобилист" набрал 36 очков и сохранил за собой третью позицию на Востоке.

Следующий матч "шоферы"проведут 10 ноября. На выезде они сыграют с "Куньлунем" (23 очка, 10 место на Западе).