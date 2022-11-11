"Автомобилист" вернулся на второе место

"Автомобилист" обыграл китайский хоккейный клуб "Куньлунь". Фото: Павел Ворожцов

В 28-м для себя матче чемпионата КХЛ екатеринбургский "Автомобилист" на выезде обыграл китайский "Куньлунь" со счетом 5:1 и вернулся на второе место в турнирной таблице Восточной конференции.

Это была вторая встреча команд в сезоне. Первая состоялась в сентябре в Екатеринбурге и также закончилась убедительной победой "шоферов" — 6:1.

Судьба новой встречи решилась во втором периоде, который "Автомобилист" выиграл со счетом 3:0 (первая двадцатиминутка — 1:0, третья — 1:1).

Героями матча стали Брукс Мэйсек, забивший 2 гола, и Стефан да Коста, сделавший ассистентский покер.

Другие шайбы у екатеринбуржцев забили Никита Трямкин, Джесси Блэкер (это первый гол канадца в нынешнем сезоне) и Олег Ли.

"Автомобилист" одержал 18-ю победу в сезоне (больше — 25 — только у СКА), набрал 38 очков и вернулся на второе место в Восточной конференции.

Следующий матч "шоферы" проведут в субботу, 12 ноября в Балашихе против "Витязя".