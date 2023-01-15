"Автомобилист" не смог продолжить победную серию, но сохранил лидерство на Востоке

Фото: пресс-служба «Динамо»

В 50-м для себя матче чемпионата КХЛ лидер Восточной конференции — екатеринбургский "Автомобилист" — проиграл в Минске местному "Динамо" — 2:3. Последнюю шайбу уральцы пропустили только в овертайме, что дало им одно очко. "Шоферы" сохранили первое место на Востоке.

Матч в Минске проходил под диктовку хозяев: они все время лидировали, а гости догоняли. "Динамо" открыло счет на 4‑й минуте, гости отыгрались на 18‑й (Сергей Широков).

На исходе 22‑й минуты минчане вновь вышли вперед, и на сей раз уральцы забили ответный гол только в самой концовке матча — за 8 секунд до сирены (отличился Степан Хрипунов).

В овертайме удалился Кертис Волк, и "Динамо" реализовало это удаление. Гол был неочевидный, потребовался просмотр, но в итоге судьи пришли к мнению, что взятие ворот произошло по правилам.

"Автомобилист" набрал 1 очко и продолжает лидировать на Востоке. У команды 66 очков. Отрыв от ближайшего преследователя (которым теперь стала "Сибирь") — 2 очка.

Следующую игру уральцы проведут 17 января в Москве против "Спартака" (53 очка, 7 место на Западе).