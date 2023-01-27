Особенные спортсмены принесли Среднему Уралу 79 медалей на Единых Играх Специальной Олимпиады

Свердловскую область представляли 90 атлетов. Фото: Полина Зиновьева

С 21 по 27 января в Казани проходили Единые Игры Специальной Олимпиады — крупнейшие состязания в истории Спецолимпиады в России. Свердловские спортсмены с особенностями развития завоевали 79 медалей: 29 золотых, 28 серебряных и 22 бронзовые.

Участников олимпиады 27 января торжественно встретили на железнодорожном вокзале Екатеринбурга.

"Специальная Олимпиада — это большой социальный проект. В нем принимают участие ребята, которые имеют свои особенности. Благодаря им мы становимся лучше, добрее и отзывчивее", — отметил замглавы регионального минспорта Андрей Зяблицев.

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Всего в соревнованиях участвовали более 1,5 тыс. спортсменов из России и Беларуси. Свердловскую область представляли 90 атлетов из Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Серова, Ревды, Каменска-Уральского, Сысерти, Новой Ляли, Режа, Ачита, Красноуфимска, Алапаевска, Первоуральска, Колчедана и Полевского.

Фото: Полина Зиновьева

По словам директора Центра адаптивного спорта "Родник" Олега Кулькова, Специальный Олимпийский комитет Свердловской области был создан в 2001 году. Он объединяет почти 4 тыс. спортсменов из 27 населенных пунктов Среднего Урала.

В департаменте информполитики Свердловской области напомнили, что Специальная Олимпиада — часть международного олимпийского движения, самая большая в мире спортивная программа для атлетов с особенностями в развитии, организующая тренировки и соревнования для 6 млн спортсменов в 200 странах мира.

Фото: Полина Зиновьева