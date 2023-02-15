Концепцию Международного фестиваля университетского спорта презентовали консулам девяти государств

Консулам представили концепцию спортивного фестиваля. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Презентация состоялась 15 февраля в резиденции губернатора Свердловской области. Сотрудники дирекции фестиваля рассказали генеральным и почетным консулам девяти государств о потенциале будущего спортивного мероприятия.

Как отметил заместитель губернатора Свердловской области Василий Козлов, регион делает все, чтобы фестиваль прошел на достойном уровне. Представитель МИД России в Екатеринбурге Александр Харлов напомнил, что миссия спорта — объединять людей.

На мероприятии присутствовали консулы Азербайджана, Армении, Киргизии, Вьетнама, Китая, Монголии, Таджикистана, Турции и Шри-Ланки. Они выразили большой интерес к предстоящему событию и пообещали оказать содействие в приглашении представителей зарубежных вузов к участию в празднике студенческого спорта, сообщает департамент информационной политики региона.