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Спорт
15 февраля 2023, 21:01

Концепцию Международного фестиваля университетского спорта презентовали консулам девяти государств

  Марина Сапожникова
Заседание оргкомитета

Консулам представили концепцию спортивного фестиваля. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Презентация состоялась 15 февраля в резиденции губернатора Свердловской области. Сотрудники дирекции фестиваля рассказали генеральным и почетным консулам девяти государств о потенциале будущего спортивного мероприятия.

Как отметил заместитель губернатора Свердловской области Василий Козлов, регион делает все, чтобы фестиваль прошел на достойном уровне. Представитель МИД России в Екатеринбурге Александр Харлов напомнил, что миссия спорта — объединять людей.

На мероприятии присутствовали консулы Азербайджана, Армении, Киргизии, Вьетнама, Китая, Монголии, Таджикистана, Турции и Шри-Ланки. Они выразили большой интерес к предстоящему событию и пообещали оказать содействие в приглашении представителей зарубежных вузов к участию в празднике студенческого спорта, сообщает департамент информационной политики региона.

Международный фестиваль университетского спорта пройдет в Екатеринбурге с 19 по 31 августа 2023 года с участием команд из стран БРИКС, ШОС и СНГ. Соревнования состоятся по 14 видам спорта. Будет разыграно 193 комплекта медалей. Планируется, что участие в фестивале примут более 3 000 человек.

Областная газета Свердловской области

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