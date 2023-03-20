Настоящий и киберфутбол стали одним целым

Капитан команды Агат. Фото: скриншот телетрансляции.

В минувшую субботу, 18 марта, в Каменске-Уральском прошли первые в Свердловской области соревнования по фиджитал-спорту, участники которого соревнуются сразу в двух разновидностях какой-либо игры – компьютерной и реальной. Первопроходцами выступили юные футболисты из СШОР КУМЗ и ФК «Агат».

Название «Фиджитал-спорт» образовано от английских слов «physical» и «digital» (то есть «физический» и «цифровой»). Суть этого спорта заключается в том, что участники соревнований играют в футбол, баскетбол или любую другую спортивную игру сначала на компьютере, а потом – в реальности. Победитель определяется путем складывания результатов.

Несмотря на английское название, фиджитал-спорт придуман в России. Случилось это всего два года назад.

Олег Матыцин, министр спорта РФ, так объяснял тогда идею нового спорта:

– Молодежь сейчас ориентирована на использование цифровых технологий. А посещение стадионов сокращается примерно на 20 процентов каждый год. И мы должны остановить уход молодежи из реального спорта. Формат «фиджитал», с моей точки зрения, позволит нам решить этот вопрос.

Получив поддержку на самом верху, новый спорт стал развиваться семимильными шагами. Уже летом 2022 года была создана Всероссийская федерация фиджитал-спорта (ВФФС), в сентябре в Казани прошли первые всероссийские соревнования, а 31 января 2023-го фиджитал-спорт включен во Всероссийский реестр видов спорта.

Победу добыли в реальности

На Средний Урал из фиджитал-спорта первым пришел футбол. А местом проведения дебютного поединка стал Каменск-Уральский.

– У нас за последнюю пару лет с руководством этого города – и политическим, и спортивным – сложились очень хорошие отношения, – сказал «Облгазете» президент Федерации киберспорта Свердловской области «Уралкиберфест» Дмитрий Сивоволов. – Мы успешно сотрудничали по киберспорту, и логично, что фиджитал мы решили делать здесь.

В виртуальной части соревнований соперники – подростки 13–16 лет из СШОР КУМЗ и ФК «Агат» – сражались в компьютерной игре «FIFA 23». Играли парами три периода по 12 минут каждый. Победителя выявить не удалось: каждая команда забила по 4 гола.

Во второй (физической) части соревнований соперники провели матч по мини-футболу длительностью 50 минут грязного времени. В составе каждой команды на поле находились по пять человек (4 полевых игрока и вратарь). Здесь сильнее оказался «Агат» – 5:3. Как следствие, ему же досталась и общая победа со счетом 9:7.

Продолжение следует

– Первый блин оказался не комом, – сказал, оценивая прошедшие соревнования, глава Южного управленческого округа Владимир Шауракс. – Мы хотели, чтобы этот выставочный матч прошел очень драйвово, зажигательно и стал основой для проведения таких игр в будущем. Мне кажется, все это удалось.

После успешного дебюта в Каменске-Уральском решили продолжить развитие фиджитал-футбола: уже через три недели (8–9 апреля) там пройдет городской турнир с участием нескольких команд.