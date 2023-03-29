Соревнования по спортивной аэробике получились яркими и вызвали восторг у зрителей. Фото: Пресс-служба «Игр вызова легенд»

В Екатеринбурге продолжаются международные гимнастические «Игры вызова легенд», которые включают в себя соревнования по четырем видам спорта: спортивной и художественной гимнастике, спортивной аэробике и спортивной акробатике. Накануне были разыграны первые медали турнира, которые достались в том числе и свердловчанам.

Открыли соревнования представители спортивной аэробики: в течение двух дней на площадке «Екатеринбург-Экспо» проходило первенство России среди спортсменов 12–17 лет. Сначала традиционно состоялись квалификационные соревнования, по итогам которых определились финалисты в различных видах программы и в разных возрастных категориях. Десять команд из Екатеринбурга, одна команда из Ирбита, а также и Тимур Гасилов (индивидуальная программа) пробились в финалы в своих видах и представили регион в решающих соревнованиях.

По итогам финалов в копилке сборной Свердловской области оказалось четыре медали. Подтвердила статус фаворита команда из Екатеринбурга в составе Виктории Карякиной, Софии Данилко, Ульяны Поспеловой, Эльвины Ахмеровой, Анастасии Бушуевой, Тимура Гасилова, Марии Канабеевой, Кристины Корольковой. В танцевальной гимнастике среди юниоров 15–17 лет свердловские спортсмены заняли первое место в квалификационных соревнованиях, а затем повторили успех уже в финале, став победителями первенства России. В аналогичной дисциплине у юношей 12–14 лет команда из Екатеринбурга также одержала победу: золотые медали завоевали Виктория Мазалова, Дарья Говорухина, Таисия Пономарева, Ирина Иванова, Яна Кохан, Екатерина Богданова, Арина Касимова, Кирилл Кокоулин. Причем в квалификации свердловчане были вторыми, но в финале сумели обойти команду из Новосибирска.

Еще две медали в копилку региона принесли соревнования на гимнастической платформе. Кирилл Кокоулин, Юрий Санин, Таисия Пономарева, Дарья Говорухина, Юлия Жуковская, Виктория Соловьева, Екатерина Ярошевская, Екатерина Ломакина стали вторыми в соревнованиях юношей и девушек 12–14 лет, а София Пономарева, Анастасия Бушуева, Таисия Леонова, Татьяна Мешавкина, Кристина Королькова, Олеся Малёва, Ульяна Поспелова, Мария Стройкина заняли третье место в этом же виде программы у юниоров 15–17 лет.

В общекомандном зачете сборные Свердловской области заняли седьмые места по итогам первенства России. Эстафету у представителей спортивной аэробики приняли представители спортивной акробатики. В «Екатеринбург-Экспо» стартовал Кубок России по спортивной акробатике. Спортсмены разыграют медали в балансовом, темповом, комбинированном упражнениях.