Волонтерский центр открыл свои двери

Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге начал свою работу волонтерский центр Международного фестиваля университетского спорта. Он расположился на площадке Уральского федерального университета в «Точке кипения» (ул. Ленина, 66).

В центре будут проходить собеседования и очный отбор кандидатов в волонтеры. Всего планируется привлечь около 3 500 человек, которые будут задействованы непосредственно в организации фестиваля – от размещения, аккредитации и приема международных делегаций до помощи в работе СМИ и телевещателей, организации спортивных мероприятий и работе с билетной программой. Планируется, что большинство будущих волонтеров – жители Екатеринбурга, а также студенты, обучающиеся в вузах города. При этом предполагается набор волонтеров из других регионов, а также иностранных специалистов.

– Подготовка к Международному фестивалю университетского спорта у финишной черты. Это большое событие для региона. Множество студентов Уральского федерального университета примут участие в волонтерской программе. У нас немалое количество людей с опытом, которые будут стремиться стать частью фестиваля, – отметил первый проректор УрФУ Дмитрий Бугров.

Для того чтобы стать волонтером, необходимо подать заявку на официальном сайте фестиваля – https://ekat2023.com/, а после этого пройти собеседование и очный отбор. Первые кандидаты уже прошли собеседование в первый день работы волонтерского центра.

Напомним, что Международный фестиваль университетского спорта пройдет в Екатеринбурге с 19 по 31 августа. В соревнованиях примут участие студенты из России, государств – участников БРИКС, государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и государств – участников Содружества Независимых Государств (СНГ). Соревнования будут проходить в 14 видах спорта: бадминтоне, баскетболе 3 х3, боксе, волейболе, дзюдо, мини-футболе, настольном теннисе, плавании, прыжках в воду, самбо, спортивной борьбе, теннисе, тхэквондо и художественной гимнастике. Для проведения фестиваля будут задействованы шесть спортивных объектов города: ДИВС, Дворец водных видов спорта, Дворец дзюдо, Детская академия тенниса «Гринвич», МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» и Центр художественной и эстетической гимнастики.