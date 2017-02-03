Евгений Иванушкин стал вторым в мире, а уже завтра может стать первым

Результаты матчей в турнирах с участием команд Свердловской области, сыгранных 2 февраля.
Хоккей с мячом
Чемпионат мира
В Сандвикене день двух состоявшихся рекордов и одного отложенного
Четвертьфинал
Россия - Белоруссия - 17:0 (6:0).
Голы: 1:0 Бондаренко (Иванов, 7.49), 2:0 Иванушкин (Прокопьев, 17.52), 3:0 Иванушкин (Иванов, 19.10), 4:0 Миргазов (Бондаренко, 30.29), 5:0 Миргазов (Булатов, 38.28), 6:0 Бефус (Миргазов, 40.47), 7:0 Антипов (Миргазов, 46.08), 8:0 Бефус (Иванушкин, 53.23), 9:0 Иванушкин (Прокопьев, 56.50), 10:0 Иванушкин (Антипов, 57.52), 11:0 Антипов (Покопьев, 59.27), 12:0 Миргазов (Иванов, 63.09), 13:0 Иванов (67.03), 14:0 Иванушкин (Миргазов, 72.02), 15:0 Иванушкин (Бондаренко, 74.32), 16:0 Иванов (Антипов, 76.53), 17:0 Миргазов (80.37).
- Самыми результативными игроками этого матча стали двое уральцев, набравших по системе «гол+пас» по 7 очков - Евгений Иванушкин (6+1) и Алмаз Миргазов (4+3).
- Первые голы за сборную России на чемпионатах мира забил краснотурьинец Александр Антипов.
- Евгений Иванушкин забил свой 153-й мяч на чемпионатах мира, обошёл в списке лучших снайперов всех времён и народов Сергея Ломанова-младшего (149 мячей) и всего на один мяч отстаёт от лидера - Сергея Обухова. При этом Иванушкин сыграл за сборную на два матча меньше, чем Обухов.
- Впервые сборная Белоруссии не смогла забить сборной России.
Уже в субботу краснотурьинец Евгений Иванушкин может стать лучшим снайпером за всю историю чемпионатов мира по хоккею с мячом. Для этого ему достаточно забить два мяча в полуфинальном матче с Финляндией. Фото: vk.com
Швеция - Германия - 34:6 (17:2).
- У шведов по шесть мячей забили сразу трое - Патрик Нильссон, Кристоффер Эдлунд и Даниэль Андерссон.
- По системе «гол+пас» самыми результативными стали Даниэль Андерссон - 12 (6+6) и Йонас Лёфстедт - 10 (2+8).
- Пять из шести мячей сборной Германии на счету представителей краснотурьинского «Маяка». Александр Кузнецов набрал 4 очка по ситеме «гол+пас» (3+1), Михаил Дунаев - 2 (1+1), Александр Колягин - 2 (0+2), Фёдор Миронов - 1 (1+0). Ещё один гол на счету Пауля Савченко - воспитанника казахстанского Уральска, проживающего ныне в Германии. В сборной играет и его отец - второй вратарь команды 45-летний Павел Савченко.
- Матч стал дважды рекордным - сборная Швеции установила командный рекорд результативности в одном матче, а в «соавторстве с немцами» сыграли самый результативный матч в истории мировых чемпионатов.
Казахстан - Норвегия - 4:5 д.в. (4:0, 0:4, 0:1).
- Единственный матч четвертьфинала, имевший реальную интригу, сполна оправдал ожидания увлекательнейшим сюжетом. Сборная Казахстана в первом тайме забила четыре мяча в ворота первой команды подгруппы «В», причём два из них на счету игрока «Уральского трубника» Сергея Почкунова. Но после перерыва норвежцы совершили настоящий спортивный подвиг — сравняли счёт и в дополнительное время вырвали победу.
- Сборная Норвегии сыграет в полуфинале чемпионата мира впервые с 1999 года.
- Сборная Казахстана второй год подряд осталась без медалей (на предыдущем чемпионате в игре за бронзу она проиграла не попавшим в финал шведам).
Финляндия - США - 15:1 (8:1)
Сегодня на чемпионате мира по хоккею с мячом выходной, а в субботу состоятся четыре матча: за 7-е место. Германия - Белоруссия, за 5-е место. Полуфиналы: Швеция - Норвегия, Россия - Финляндия (начало трансляции на канале Матч-ТВ в 22.55).
Хоккей: Шансы «Автомобилиста» на место в восьмёрке все призрачнее
Регулярный чемпионат КХЛ
«Металлург» (Нк) - «Амур» - 0:1, «Сибирь» - «Адмирал» - 5:1, «Авангард» - «Куньлунь» - 3:1, «Лада» - «Ак Барс» - 4:0, «Слован» - «Динамо» (М) - 1:2, «Медвешчак» - «Локомотив» - 4:7.
Сегодня, 3 февраля, «Автомобилист» принимает на домашней площадке рижское «Динамо» (КРК «Уралец», 19.00).
Турнирные таблицы
Восточная конференция
Клуб
И
В
ВО
ВБ
ПБ
ПО
П
Ш
О
1. «Металлург» (Магнитогорск)
57
36
1
2
4
2
12
190-129
120
2. «Авангард» (Омск)
56
29
2
4
1
2
18
146-119
102
3. «Ак Барс» (Казань)
57
27
3
6
2
2
17
145-117
103
4. «Трактор» (Челябинск)
57
25
2
1
6
3
20
127-118
90
5. «Салават Юлаев» (Уфа)
57
19
2
4
10
3
19
161-166
82
6. «Барыс» (Астана)
55
23
5
0
1
1
25
140-159
81
7. «Куньлунь» (Пекин)
56
23
2
2
3
0
26
129-131
80
8. «Адмирал» (Владивосток)
56
22
2
1
7
0
24
139-143
79
9. «Сибирь» (Новосибирск)
56
20
2
5
2
3
24
127-129
79
10. «Нефтехимик» (Нижнекамск)
56
19
1
7
1
0
28
135-145
74
11. «Автомобилист» (Еккатеринбург)
55
17
1
5
3
5
24
124-153
71
12. «Амур» (Хабаровск)
56
18
1
3
4
2
28
97-121
68
13. «Лада» (Тольятти)
56
16
1
4
4
2
29
138-163
64
14. «Югра» (Ханты-Мансийск)
55
18
1
2
2
0
32
102-133
62
15. «Металлург" (Новокузнецк
56
7
0
5
2
2
40
86-180
35
Западная конференция
Клуб
И
В
ВО
ВБ
ПБ
ПО
П
Ш
О
1. СКА (Санкт-Петербург)
56
37
2
5
3
2
7
233-101
130
2. ЦСКА (Москва)
56
37
2
1
7
1
8
164-103
125
3. «Локомотив» (Ярославль)
57
30
1
3
3
3
17
150-122
104
4. «Динамо» (Москва)
57
27
4
5
5
0
16
157-107
104
5. «Торпедо» (Н.Новгород)
56
27
2
5
3
4
15
136-110
102
6. «Динамо» (Минск)
54
26
3
4
2
2
17
150-132
96
7. «Витязь» (Подольск)
54
23
3
4
3
0
21
140-141
86
8. «Йокерит» (Хельсинки)
56
21
2
3
6
6
18
136-155
85
9. «Сочи» (Сочи)
55
22
2
5
1
1
24
125-129
82
10. «Слован» (Братислава)
57
21
3
3
3
2
25
131-151
80
11. «Медвешчак»
57
19
2
2
2
1
31
126-169
68
12. «Северсталь»
56
17
2
2
4
5
26
126-156
68
13. «Спартак»
56
17
1
2
3
2
31
118-155
62
14. «Динамо» (Рига)
56
11
2
6
4
1
32
109-150
54
Снайперы: Мозякин («Металлург») - 44 шайб, Доус («Барыс») - 35, Ковальчук (СКА) - 29... Гареев - 18... Тичар - 13... Коукал, Торченюк (все - «Автомобилист) - 10...
Ассистенты: Ли («Меаллург» Мг), Шипачёв - по 47 передач, Ковальчук, Гусев (все - СКА) - по 44... Торченюк - 15, Симаков - 13... Михнов (все - «Автомбилист») - 12...
Бомбардиры (гол+пас): Мозякин («Металлург» Мг) - 81 (44+37), Ковальчук - 73 (29+44), Шипачёв (оба - СКА) - 71 (24+47)... Гареев - 28 (18+10)... Торченюк - 25 (10+15)... Тичар - 20 (13+7)... Коукал (все - «Автомобилист») - 20 (10+10)...
За три недели до конца регулярного чемпионата «Спутник» уже гарантированно в плей-офф
Регулярный чемпионат ВХЛ
«Барс» (Казань) - «Спутник» (Нижний Тагил) - 1:3 (0:0, 0:1, 1:2).
2 февраля. Казань. «Татнефть-Арена».
«Барс»: Перевозчиков, Кунгурцев - Чистяков, Шакуров -Гасников - И.Иванов, Воропаев - Фомичев, Жиляков - Курепанов - Щанкин, Валеев - Ищенко, Кравченко - Рожков - Мокин, Родионов - Дубровин, Фахрутдинов - Шибаев - Гиберт.
«Спутник»: Сидоров, Железнов - Пайгин, Захаров - Протапович - Чирва, Марин - Лучевников, Баранов - Васильев - Бойко, Цуканов - Халиков, Таратунин - Виноградов - Савельев.
Голы: 0:1 Гасников (Шакуров, 24.39), 1:1 Пайгин (44.39), 1:2 Курепанов (46.46), 1:3 Шакуров (Кунгурцев, Гасников, 48.38).
- Благодаря победе в Казани «Спутник» не только поднялся на четвёртое место в турнирной таблице регулярного чемпионата ВХЛ, но и досрочно гарантировал себе участие в плей-офф.
- Первой голевой передачей в ВХЛ отметился 20-летний защитник Егор Кунгурцев, перешедший в «Спутник» две недели назад из команды МХЛ «Тюменский легион».
Другие матчи: «Нефтяник» - «Молот-Прикамье» - 3:1, «Ариада-НХ» - «Ижсталь» - 1:4, «Саров» - «Торос» - 1:5.
- В субботу, 4 февраля, «Спутник» играет в гостях с альметьевским «Нефтяником».
Турнирая таблица
Клуб
И
В
ВО
ВБ
ПО
ПБ
П
Ш
О
1. «СКА-Нева» (Сакт-Петербург)
45
27
2
5
0
1
10
140-83
96
2. «Торпедо» (Усть-Каменогорск)
44
25
1
3
7
4
4
141-88
94
3. «Сарыарка» (Караганда)
44
26
1
3
2
2
10
116-62
90
4. «Спутник» (Нижний Тагил)
46
20
3
6
5
2
10
125-99
85
5. ТХК (Тверь)
46
23
3
2
4
0
14
127-105
83
6. «Сокол» (Красноярск)
44
20
1
7
2
1
13
99-88
79
7. «Торос» (Нефтекамск)
44
23
2
1
1
2
15
131-101
78
8. «Зауралье» (Курган)
45
22
0
3
3
3
14
107-94
78
9. «Динамо" (Балашиха)
43
22
3
1
1
0
16
128-101
75
10. «Звезда» (Чехов)
45
18
4
3
3
4
13
117-108
75
11 «Ермак» (Ангрск)
44
16
6
3
4
3
12
100-90
73
12. «Нефтяник» (Альметьевск)
43
20
3
2
1
2
15
102-89
73
13. «Рубин» (Тюмень)
45
18
4
3
3
0
17
115-105
71
14. «Челмет» (Челябинск)
47
17
2
5
3
1
19
126-136
69
15. «Рязань» (Рязань)
44
18
1
2
5
2
16
108-98
67
16. «Дизель» (Ярославль)
44
19
0
1
3
4
17
108-114
66
17. «Молот-Прикамье» (Пермь)
46
15
3
5
2
2
19
124-120
65
18. «Динамо» (Санкт-Петербург)
43
16
2
3
3
3
16
95-96
64
19. «Ижсталь» (Ижевск)
44
17
3
2
2
1
19
98-112
64
20. «Саров» (Саров)
45
17
0
2
6
0
20
93-103
61
21. «Южный Урал» (Орск)
47
13
1
2
6
3
22
90-116
54
22. «Барс» (Казань)
43
13
0
3
3
2
22
79-111
50
23. «Химик» (Воскресенск)
45
8
3
5
1
2
26
73-114
43
24. «Ариада-НХ» (Волжск)
45
10
0
2
5
1
27
91-163
40
25. «Буран» (Воронеж)
43
7
0
0
1
3
32
81-169
25
26. «Кристалл» (Саратов)
44
5
0
2
0
0
37
48-97
19
Снайперы: Ломако («Сарыарка») - 22 шайбы, Гордеев («Торос») - 18, Карлин («СКА-Нева»), Тридчиков («Челмет») - по 16... Князев («Спутник»/«Сокол») - 15... Жиляков («Спутник») - 12...
Ассистенты: Голованов («Торос») - 25 передач, Алексеев («Динамо» Бшх), Белухин («Торпедо» У-К), Рычагов («СКА-Нева») - по 23... Мокин - 18... Жиляков (оба - «Спутник») - 16...
Бомбардиры (гол+пас): Голованов - 41 (16+25), Гордеев (оба - «Торос») - 39 (18+21), Сарваров («Сарыарка») - 35 (14+21)... Жиляков - 28 (12+16)... Мокин (оба - «Спутник») - 26 (8+18)