“УГМК” побеждает и в баскетболе и в настольном теннисе

Обзор спортивных событий в турнирах с участием команд Свердловской области, состоявшихся 10-12 февраля.
Баскетбол (женщины): Восемь “лисиц” набрали в матче десять и более очков
Премьер-лига
МБА (Москва) - “УГМК” (Екатеринбург) - 63:106 (18:24, 11:24, 19:30, 15:28).
12 февраля. Москва. Дворец спорта “Динамо” в Крылатском.
МБА: Низамова - 15, Дегтярская - 4, Глонти - 9, Лешковцева - 0, Горбачёва - 14; Козик - 1, Варламова - 0, Братчикова - 6, Марченкова - 2, Аксёнова - 4, Кайтукова - 8.
“УГМК”: Барич - 12, Торренс - 11, Таурази -10, Мессеман - 22, Виеру - 12; Артешина - 10, Белякова - 11, Черепанова - 11, Жирнова - 0, Петракова - 7.
- В составе «лисиц» дебютировала 16-летняя воспитанница клубной школы “УГМК” Елена Жирнова. Правда, провела она на площадке чуть более минуты и результативных действий совершить за это время не успела.
- Из девяти других баскетболисток, выходивших на площадку, лишь Анна Петракова набрала меньше десяти очков, а самой результативной стала Эмма Мессеман (22 очка).
Результаты других матчей: “Надежда” - “Вологда-Чеваката” - 83:79, “Спарта энд К” - “Динамо” (Нс) - 69:60, “Динамо” (К) - “Енисей” - 87:57.
Турнирная таблица
Команда
И
В
П
С/О
О
%
1. “УГМК” (Екатеринбург)
17
17
0
1395 - 900
34
100
2. “Динамо” (Курск)
17
16
1
1448 - 902
33
94
3. “Надежда” (Оренбург)
17
14
3
1267 - 1053
31
82
4. “Вологда-Чеваката” (Вологда)
17
9
8
1201 - 1263
26
53
5. МБА (Москва)
16
7
9
1100 - 1158
23
44
6. “Динамо” (Москва)
16
7
9
1067 - 1160
23
44
7. “Динамо” (Новосибирск)
17
7
10
1108 - 1207
24
41
8. “Спарта энд К” (Видное)
17
6
11
1044 - 1185
23
35
9. “Енисей” (Красноярск)
18
5
13
1168 - 1342
23
28
10. “Казаночка” (Казань)
16
4
12
951 - 1129
20
25
11. “Спартак” (Ногинск)
16
0
16
856 - 1356
16
0
16 февраля екатеринбургская команда сыграет на домашней площадке матч группового этапа Евролиги с оренбургской «Надеждой», а 19-го там же встретится с подмосковной «Спартой энд К» уже в рамках чемпионата России.
Баскетбол (мужчины): “Темп” получает преимущество над “Уралом” в борьбе за попадание в плей-офф
Суперлига. Первый дивизион
“Темп-СУМЗ-УГМК” (Ревда) - “Спартак-Приморье” (Владивосток) - 98:78 (34:23, 18:10, 28:18, 18:27).
11 февраля. Ревда. Спорткомплекс “Темп”.
“Темп-СУМЗ-УГМК”: Глазунов - 19, Заряжко - 14, Калёнов - 12, Поляков - 3, Караулов - 0; Бревнов - 15, Глазырин - 3, Артешин - 6, Качанко - 6, Павлов - 6, Федюшин - 14.
“Спартак-Приморье”: Матеюнас - 15, Бабайлов - 9, Мартин - 25, Ганькевич - 4, Кривошеев - 10; Белов - 2, Сахаров - 5, Черныш - 3, Кирдячкин - 5.
- Убедительная победа ревдинцев над “Спартаком-Приморье” укрепила шансы “Темпа” на попадание в плей-офф. Более того, неожиданная осечка ижевского “Купола” в домашней игре с аутсайдером дивизиона “Рязанью” даёт команде Олега Мелещенко шанс подняться ещё выше.
- Соперником “Темпа-СУМЗ-УГМК” была команда, три игрока которой лидируют в дивизионе по индивидуальным статистическим показателям - Фёдор Ключников (23,7 очка в среднем за игру), Андрей Матеюнас (8,8 атакующих передач в среднем за игру), Максим Кривошеев (9 подборов в среднем за игру). Правда экс-игрок “Урала” Ключников хоть и был в заявке на матч, на площадку не выходил.
- Есть среди лидеров дивизиона в индивидуальном зачёте и Антон Глазунов. В своей “коронной” номинации - количеству передач - он на третьем месте, зато лидирует по перехватам - 2,5 в среднем за игру.
“Урал” (Екатеринбург) - “Сахалин” (Южно-Сахалинск) - 72:89 (19:23, 14:27, 14:15, 25:24).
11 февраля. Екатеринбург. Дворец игровых видов спорта “Уралочка”.
“Урал”: Ткаченко - 9, Незванкин - 16, Зверков - 7, Островский - 6, Горнаев - 9; Комиссаров - 7, Быков - 0, Киселёв - 0, Кузёмкин - 16, Алексеев - 0, Комаров - 2, Мотовилов - 0.
“Сахалин”: Зибиров - 14, Комолов - 5, Шелекето - 11, Нестеров - 16, Яковенко - 22; Грачёв - 0, Смыгин - 4, Подкользин - 10, Ионов - 0, Сердюк - 0, Голяхов - 2, Митюк - 5.
- Итоговый счёт не отражает подавляющего преимущества, которое имели гости на протяжении почти всего матча. Во второй половине матча “островитяне” устроили настоящий конкурс по слэм-данкам, который даже болельщики “Урала” наверняка оценили по достоинству.
- После матчей в Ревде и Екатеринбурге “Сахалин” до конца недели остаётся в уральской столице, где продолжит подготовку к “Финалу четырёх” Кубка России.
Результаты других матчей: “Купол-Родники” - “Рязань” - 70:72, “Иркут” - “Химки-Подмосковье” - 72:65.
Положение команд: “Новосибирск” - 14 побед (18 матчей), “Университет-Югра” - 12 (16), “Самара” - 11 (17), “Иркут” - 11 (18), “Сахалин“, Спартак-Приморье” - по 10 (17), “Купол-Родники” - 9 (17), “Темп-СУМЗ-УГМК” - 8 (18), “Урал” - 7 (18), МБА - 6 (16), “Рязань” - 3 (17), “Химки-Подмосковье” - 2 (17).
В Первом дивизионе мужской баскетбольной Суперлиги почти недельный перерыв, связанный с тем, что три команды 17 и 19 февраля примут участие в “Финале четырёх” Кубка России. Возобновится турнир 22 февраля матчем “Химки-Подмосковье” - “Урал”. 25 февраля в Химках сыграет “Темп-СУМЗ-УГМК”.
Волейбол (женщины): “Уралочка” в феврале ещё не побеждала
Суперлига
17-й тур. “Енисей” (Красноярск) - “Уралочка-НТМК” (Свердловская область) - 3:1 (25:23, 13:25, 25:22, 25:22).
В трёх февральских матчах свердловская команда не одержала ни одной победы, уступив последовательно саратовскому «Протону» (2:3), турецкому «Эджзаджибаши» (0:3) и «Енисею» (1:3). Тем не менее, в национальном чемпионате команда Николая Карполя продолжает удерживать третью позицию.
Результаты других матчей: “Сахалин” - “Метар” - 3:0, “Заречье-Одинцово” - “Динамо” (Кз) - 2:3. Матчи “Протон” - “Динамо” (Кр) и “Динамо” (М) - “Ленинградка” состоятся 14 февраля.
Турнирная таблица
Команда
И
В
П
Партии
О
1. “Динамо” (Москва)
16
14 (3)
2 (1)
45 - 16
40
2. “Динамо” (Казань)
17
13 (2)
4 (2)
44 - 19
39
3. “Уралочка-НТМК” (Свердл. обл.)
17
11 (1)
6 (2)
40 - 26
34
4. “Динамо” (Краснодар)
16
11 (2)
5
34 - 21
30
5. “Енисей” (Красноярск)
17
9
8 (2)
35 - 26
29
6. “Заречье-Одинцово” (Одинцово)
17
8 (1)
9 (2)
32 - 25
25
7. “Протон” (Саратов)
16
5 (1)
11 (3)
24 - 36
17
8. “Сахалин” (Южно-Сахалинск)
17
5 (1)
12 (1)
21 - 40
15
9. “Ленинградка” (Санкт-Петербург)
16
5 (3)
11 (1)
21 - 40
13
10. “Метар” (Челябинск)
17
2
15
10 - 47
6
Матчи 18-го тура, завершающего регулярный чемпионат, состоятся 17 и 18 февраля. “Уралочка-НТМК” 18 февраля играет в Нижнем Тагиле с “Ленинградкой” (“Металлург-Форум”, 17.00).
Волейбол (мужчины): “Локомотив-Изумруд” единственный в туре выиграл оба матча в трёх партиях
Высшая лига “А”
“Грозный” (Грозный) - “Локомотив-Изумруд” (Екатеринбург) - 0:3 (22:25, 28:30, 21:25) и 0:3 (23:25, 15:25, 21:25).
Результаты других матчей: “Ярославич” - “Академия” - 3:0, 3:1; “МГТУ” - “Университет” - 3:1, 1:3; “Трансгаз-Ставрополь” - “Спортакадемия-ВРЗ” - 1:3, 3:0; “Торпедо” - “Дагестан” - 3:1, 3:1; “Прикамье” - “Кристалл” - 3:0, 1:3.
Положение команд: “Ярославич” - 64 очка, “Прикамье” - 58, “Университет” - 57, “МГТУ” - 56, “Дагестан” - 55, “Торпедо” - 49, “Локомотив-Изумруд” - 47, “Академия” - 40, “Спортакадемия-ВРЗ” - 39, “Кристалл” - 31, “Трансгаз-Ставрополь” - 27, “Грозный” - 17.
Матчи 16-го тура пройдут 18-19 февраля. “Локомотив-Изумруд” сыграет дома с “МГТУ”.
Мини-футбол: “Хет-трик” Фахрутдинова - два гола сопернику и один в свои ворота
Суперлига
15-й тур. “Синара” (Екатеринбург) - “Тюмень” (Тюмень) - 6:1 (2:1).
12 февраля. Екатеринбург. Дворец игровых видов спорта “Уралочка”.
Голы: 0:1 Фахрутдинов (3, автогол), 1:1 Герасимов (12), 2:1 Фахрутдинов (25), 3:1 Бастриков (34), 4:1 Шевчук (38), 5:1 Фахрутдинов (47), 6:1 Бастриков (47).
Результаты других матчей: “КПРФ” - “Прогресс” - 2:2, “Газпром-Югра” - “Сибиряк” - 5:2, “Ухта” - “Норильский никель” - 1:4, “Новая генерация” - “Динамо” - 0:8.
- За четыре дня до этого матча соперники встречались между собой в Тюмени в ответном матче четвертьфинала Кубка России, и тогда сильнее были сибиряки, которые по сумме двух матчей (1:2, 5:3) вышли в полуфинал.
- Матч регулярного чемпионата Суперлиги в Екатеринбурге начался с досадного автогола Никиты Фахрутдинова, но за оставшееся время самый результативных игрок екатеринбуржцев сполна реабилитировался, дважды поразив ворота соперника.
Турнирная таблица
Команда
И
В
Н
П
М
О
1. «Дина» (Москва)
20
14
6
0
100 - 45
48
2. «Газпром-Югра» (Югорск)
22
14
4
4
77 - 56
46
3. «Сибиряк» (Новосибирск)
21
13
3
5
102 - 80
42
4. «Динамо» (Щёлково)
20
11
5
4
97 - 52
38
5. «Синара» (Екатеринбург)
20
11
4
5
72 - 54
37
6. «КПРФ» (Москва)
21
8
3
10
74 - 92
27
7. «Тюмень» (Тюмень)
22
7
4
11
76 - 95
25
8. «Прогресс» (Глазов)
21
5
8
8
56 - 58
23
9. «Норильский никель» (Норильск)
20
5
4
11
65 - 79
19
10. «Новая генерация» (Сыктывкар)
20
3
3
14
46 - 90
12
11. «Ухта» (Ухта)
21
0
2
19
42 - 96
2
Бомбардиры: Эскердинья (“Дина”) - 24 мяча (19 матчей), Канивец (“Норильский никель”) - 23, Паулинью (“КПРФ”), Сими Сайоти (“Сибиряк”) - по 18… Фахрутдинов - 14… Агапов - 10… Герасимов, Дёмин (все - “Синара”) - по 9…
В следующем туре “Синара” сыграет 18 февраля дома с одним из лидеров регулярного чемпионата “Газпромом-Югрой” (ДИВС “Уралочка”, 15.00)
Хоккей с мячом: “Трубник” теряет первые очки в группе сильнейших
Суперлига
Первая группа
«Волга» (Ульяновск) – «Уральский трубник» (Первоуральск) – 5:3 (5:2).
12 февраля. Ульяновск. “Волга-спорт-арена”. 3000 зрителей.
Голы: 0:1 Герасимов (1.59), 1:1 Ларионов (Слугин, 4.41), 2:1 Пахомов (Ларионов, 7.27), 3:1 Пахомов (31.56, с 12-метрового), 4:1 Захаров (Бушуев, 34.26, угловой), 4:2 Маркин (39.06), 5:2 Ларионов (Бушуев, 39.59), 5:3 Почкунов (Игошин, 88.02).
- Главный тренер “Уральского трубника” Алексей Жеребков после матча отметил, что команда была готова к манере игры соперника, но подвела невнимательность в тех эпизодах, когда верховые передачи позволяли игрокам “Волги” выходить один на один с вратарём.
Результаты других матчей: “Динамо” (Кз) - “СКА-Нефтяник” - 5:8, “Динамо” (М) - “Байкал-Энергия” - 5:7, “Водник” - “Енисей” - 6:3.
- Из семи мячей, забитых игроками “Байкала-Энергии” в ворота московского “Динамо”, четыре приходятся на долю краснотурьинцев Евгения Иванушкина и Михаила Красикова (ему ассистировал Павел Дубовик).
- Евгений Иванушкин, до этого одиннадцать с половиной сезонов игравший в “Динамо”, а месяц назад перебравшийся из Москвы в Иркутск, отгрузил бывшим одноклубникам три гола.
Турнирная таблица
Команда
И
В
Н
П
М
О
1. “СКА-Нефтяник” (Хабаровск)
4
4
0
0
47- 16
12
2. “Байкал-Энергия” (Иркутск)
4
4
0
0
22 -13
12
2. “Ур. трубник” (Первоуральск)
4
3
0
1
20 - 10
9
4. “Енисей” (Красноярск)
4
2
1
1
28 - 13
7
5. “Волга” (Ульяновск)
4
1
1
2
18 - 30
3
6. “Водник” (Архангельск)
4
1
0
3
11 - 22
3
7. “Динамо” (Москва)
4
0
0
4
13 - 41
0
8. “Динамо” (Казань)
4
0
0
4
10 - 24
0
Следующие игры в группе сильнейших состоятся 16 февраля. “Уральский трубник” снова встретится с “Волгой”, но на этот раз в Первоуральске (начало матча в 19.00).
Вторая группа
Результаты матчей: “Родина” - “Сибсельмаш” - 2:6, “Старт” - “Кузбасс” - 4:5.
Положение команд: “Сибселмаш” - “Кузбасс” - по 10 очков, “Родина” - 2, “Старт” - 0.
Индорхоккей: Хоккеисты “Динамо-Строителя” сохранили для России место в элите клубного чемпионата Европы
Кубок европейских чемпионов (10-12 февраля, Вена)
Группа “А”.
Результаты матчей: “Ист Гринстед” - “Динамо-Строитель” - 6:4 (Вахмистров-2, Борисов, Матковский), “Уленхорст” - “Грюнвальд” - 7:5, “Грюнвальд” - “Динамо-Строитель” - 3:5 (Борисов-2, Михейчик, Агафонцев, Артур Надыршин), “Ист Гринстед” - “Уленхорст” - 2:10, “Грюнвальд” - “Ист Гринстед” - 4:4, “Уленхорст” - “Динамо-Строитель” - 10:2 (Матковский, Леонтьев).
Итоговая таблица
Команда
В
Н
П
М
+/-
О
1. «Уленхорст» (Мюленхайм, Германия)
3
0
0
27 - 9
+18
15
2. «Ист Гринстед» (Ист Гринстед, Англия)
1
1
1
12 - 18
-6
7
3. «Динамо-Строитель» (Екатеринбург, Россия)
1
0
2
11 – 19
-8
6
4. «Грюнвальд» (Познань, Польша)
0
1
2
12 – 16
-4
4
Группа В”
Итоговая таблица
Команда
В
Н
П
М
+/-
О
1. «Арминен» (Вена, Австрия)
2
1
0
10 - 6
+4
12
2. «Амстердам» (Амстердам, Нидерланды)
1
1
1
8 - 8
0
8
3. «Партилле» (Партилле, Швеция)
1
1
1
6 - 6
0
8
4. «Комплутенсе» (Алькала-де-Энарес, Испания)
0
1
2
10 – 14
-4
3
Группа ”С”
Игры за 5-8 места (с учётом игры команд одной группы между собой)
“Грюнвальд” - “Комплутенсе” - 3:4, “Динамо-Строитель” - “Партилле” - 4:4 (Михейчик-2, Костарев, Борисов), “Партилле” - “Грюнвальд” - 3:4, “Динамо-Строитель” - Комплутенсе” - 1:1 (Никитин).
Итоговая таблица
Команда
В
Н
П
М
+/-
О
5. «Динамо-Строитель»
1
2
0
10 - 8
+2
9
6. «Комплутенсе»
1
2
0
8 - 7
+1
9
7. «Грюнвальд»
1
0
2
10 - 12
-2
7
8. «Партилле»
0
2
1
10 – 11
-1
5
Полуфинал.
“Уленхорст” - “Амстердам” - 6:4, “Арминен” - “Ист Гринстед” - 3:2.
Матч за 3-е место
“Амстердам” - “Ист Гринстед” - 4:2.
Финал
“Уленхорст” - “Арминем” - 3:2.
Настольный теннис: “УГМК” в полуфинале Кубка ЕТТУ
Кубок ЕТТУ
Четвертьфинал. Вторые матчи
“УГМК” (Верхняя Пышма, Россия) - “Лоджи Одергем” (Брюссель, Бельгия) - 3:0.
11 февраля. Верхняя Пышма. Дворец игровых видов спорта УГМК.
Андрей Гачина - Жан-Мишель Сейв - 3:0 (11:3, 11:6, 11:3), Александр Шибаев - Флорен Ламбье - 3:0 (11:6, 11:9, 11:9), Григорий Власов - Людовик Берньи - 3:1 (11:5, 6:11, 11:3, 11:7).
Первый матч - 3:0.
- Соперником “УГМК” в полуфинале будет клуб “Вайлант” из французского города Анже.
Результаты других матчей: “Богория” (Польша) - “Стелла спорт” (Франция) - 2:3 (первый матч - 0:3), “Вайлант” (Франция) - “Хальмстадт” (Швеция) - 3:0 (2:3). Четвёртый полуфиналист определится 26 февраля после ответной встречи между австрийским клубом “Вальтер Вельс” и хорватской командой “Либертас” (первый матч - 3:0).