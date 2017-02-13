Голышев – гроза финнов

Сборная Финляндии – удобный соперник для Голышева: в двух матчах Анатолий забросил скандинавам три шайбы. Фото: fhr.ru

Опубликовано в №27 от 14.02.2017

Сборная России, в составе которой выступал нападающий хоккейного клуба «Автомобилист» Анатолий Голышев, стала победителем Шведских игр. Благодаря этому успеху подопечные Олега Знарка досрочно выиграли Евротур впервые за четыре года.

Нынешний сезон для Анатолия Голышева складывается не самым лучшим образом, впрочем, как и для всего «Автомобилиста». В 46 матчах «регулярки» КХЛ нападающий забросил всего шесть шайб и отдал девять голевых передач. Не густо, учитывая, что в прошлом сезоне Голышев был одним из лучших снайперов лиги (25 шайб).

Однако при всех неудачах Толя усердно работает над собой, что, наверное, и вызывает такое доверие главного тренера национальной сборной, который продолжает вызывать нападающего в команду. И надо сказать, что Голышев, в свою очередь, это доверие полностью оправдывает.

Не успели ещё забыть про Кубок Карьяла, где нападающий «Автомобилиста» оформил дубль в ворота финнов и демонстрировал великолепную игру, как Голышев вновь заставил о себе говорить. На Шведских играх Толя набирал очки результативности в каждом матче. Во встрече с финнами Голышев и вовсе спас сборную от, казалось бы, неизбежного овертайма, забросив победную шайбу за полторы минуты до конца третьего периода, за что получил награду лучшего игрока матча. В матче с хозяевами нападающий «шофёров» ассистировал партнёрам, а если быть точнее, то – Кириллу Капризову. Причём дважды. А в игре с чехами, которая далась россиянам с большим трудом, Голышев вновь забил. Шайба Анатолия вернула россиян в игру, после чего подопечные Знарка сумели вырвать победу.

Одержав победу в Шведских играх, россияне досрочно стали чемпионами Евротура. Ранее национальной сборной России покорился финский этап – Кубок Карьяла, а на домашнем этапе наши хоккеисты заняли второе место. Таким образом, заключительный чешский этап не будет играть никакого турнирного значения. Россия не вы­игрывала Евротур с 2013 года. Примечательно, что нынешний состав национальной команды очень молодой: средний возраст игроков едва перевалил за 22 года. Хочется надеяться, что через год национальная команда, и Анатолий Голышев в том числе, будут блистать на Олимпиаде в Пхёнчхане.