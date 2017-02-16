Победа нужна всем

8 февраля «Темп» и «Сахалин» провели генеральную репетицию. «Сахалин» выиграл в овертайме. Премьера сегодня. Фото: vk.com

В пятницу 17 февраля в екатеринбургском Дворце игровых видов спорта «Уралочка» стартует «Финал четырёх» Кубка России среди мужских команд. Турнир, может быть, и не самый самый крутой с точки зрения участия звёзд первой величины, но очень насыщенный тем, что называется «спортивная интрига». А не это ли главное для настоящего болельщика в любом состязании?

Они были первыми

Обладатель баскетбольного Кубка России определится в Екатеринбурге уже второй раз. Самый первый турнир в формате «Финала четырёх» состоялся в столице Среднего Урала в марте 2003 года. Правда, планировалось, что пройдёт он уже тогда во Дворце игровых видов спорта, но введение арены в строй отложили, открылся ДИВС только через три месяца первым волейбольным Кубком Бориса Ельцина, а для проведения баскетбольного «Финала четырёх» пришлось реанимировать фактически уже законсервированный на капитальный ремонт Дворец спорта профсоюзов (ныне известный как КРК «Уралец»). Турнир тогда удался на славу и завершился победой казанского УНИКСа над ЦСКА в овертайме со счётом 82:81. Что особенно приятно, возглавлял тогда команду победителей наш знаменитый земляк Станислав Ерёмин.

Первый екатеринбургский «Финал четырёх» так и остался пока единственным, который проходил на нейтральной территории. В дальнейшем игры проходили на площадке одного из участников. 26 января стало известно, что в этом году «Финал четырёх» доверили ревдинскому «Темпу-СУМЗ-УГМК», но поскольку домашняя площадка этого клуба и требованиям Первого дивизиона соответствует с большими оговорками, а уж для решающих кубковых баталий тем более не годится, то местом проведения определили «головное» спортсооружение известного уральского холдинга — Дворец игровых видов спорта УГМК в Верхней Пышме, который, если память не изменяет, даже матчи женской Евролиги принимал.

Но уже 1 февраля появилось сообщение о переносе «Финала четырёх» из вмещающего две тысячи зрителей верхнепышминского зала в екатеринбургский ДИВС «Уралочка». По информации «ОГ», сделано это было по настоятельной личной просьбе харизматичного президента Российской федерации баскетбола Андрея Кириленко. Так Екатеринбург стал четвёртым за пятнадцатилетнюю историю мужских баскетбольных «Финалов четырёх» городом после Москвы, Казани и Перми, которому этот турнир доверили второй раз. И единственным, который ни тогда ни сейчас не будет представлен своей командой. В 2003 году вместо матча за третье место провели игру екатеринбургского «Евраза» со сборной, составленной из игроков команд, не попавших в финал (подмосковных «Химок» и пермского «Урал-Грейта»), но то был всё-таки неофициальный матч.

Кстати, именно в Екатеринбурге впервые в рамках «Финала четырёх» был проведены конкурсы трёхочковых бросков (его выиграл баскетболист «Евраза» Андрей Овешков) и танцевальных групп поддержки (приз достался пермским девушкам).

Мотив устранить конкурентов есть у каждого

Как правило, на таких турнирах не обходится без команд, для которых достижение уже сам факт выхода в «Финал четырёх». Нынче расклад совершенно другой. Опытный детектив, расследуя убийство, пытается определить, кому это было выгодно. В данном случае абсолютно у всех четырёх коллективов есть мотивация «ликвидировать» конкурентов. И никакого алиби, то есть причин, которыми можно было бы оправдать неудачу. Потому что все четыре команды ставят перед собой задачу побеждать, причём для трёх из них это вопрос если не жизни и смерти, то близко к этому. Но, пожалуй, именно матч «Парма» — «Новосибирск» можно отнести к разряду досрочных финалов.

Действующий обладатель Кубка России и единственный представитель Единой лиги ВТБ пермская «Парма» сезон в элитном турнире нынче безбожно проваливает — пятнадцать поражений в пятнадцати матчах. И только завоёванный вновь кубок позволит пермякам реабилитироваться в глазах спонсоров и взыскательных болельщиков. Год назад «Парма» была средней руки командой Первого дивизиона, сформированной из местных воспитанников. Переходя в Единую лигу ВТБ, в Перми пошли даже не на рискованный а на заведомо проигрышный шаг — не стали радикально усиливать состав, а дали шанс проявить себя коллективу, который кропотливо собирался несколько лет. Да, до уровня элитного турнира «Парма» не дотягивает. Но изо всех сил пытается дотянуться. К чему это приводит, почувствовали на своей шкуре игроки екатеринбургского «Урала», по которым «Парма» в четвертьфинале нещадно проехала катком. Вот уж действительно, за одного битого двух небитых дают — игры с сильными командами, несмотря сплошные поражения, всё-таки помогли баскетболистам «Пармы» выйти на принципиально иной уровень игры. Для более чем уверенной победы над «Уралом» этого оказалось достаточно, а вот хватит ли для того, чтобы справиться в полуфинале с лидером Первого дивизиона «Новосибирском»? Сибиряки уже побеждали в Кубке России два года назад, и полны решимости ещё раз завоевать трофей. Плюс в принципе крайне любопытно посмотреть на очный поединок худшей команды Единой лиги ВТБ и лидера Первого дивизиона, чтобы не на глазок, не на зуб, а на паркете, в игре выяснить — так ли глубока пропасть между двумя лигами, как это считается.

Искра у «Темпа» есть, но нужен фейерверк

У двух других полуфиналистов, которые сыграют между собой, в этом году масса проблем. И «Сахалину» и «Темпу» победа нужна кровь из носу, чтобы хоть как-то скрасить действительность. Вокруг «островитян» сплошные скандалы — создатель клуб и бывший главный тренер Эдуард Сандлер отбывает двухлетний срок за мошенничество (нецелевое использование бюджетных средств на прежнем месте работы — во владивостокском «Спартаке-Приморье»), его ближайший соратник Эдуард Рауд после отстранения от обязанностей главного тренера пишет на «Сахалин» жалобы во всевозможные инстанции. В клубе утверждают, что по этой причине у «Сахалина», в частности, возникли проблемы с заявкой новых игроков, которые могли бы усилить команду и к «Финалу четырёх», и к предстоящим играм плей-офф. Тем не менее состав у действующих чемпионов Первого дивизиона такой, что вполне позволяет им решать самые высокие турнирные задачи. В начале января «Сахалин» возглавил самый, пожалуй, знаменитый в мире баскетбола местный уроженец — центровой сборной СССР, вице-чемпион мира 1986 года Сергей Гришаев. Так что у «Сахалина» теперь не только самый высокий в дивизионе игрок (226-сантиметровый Павел Подкользин), но и самый высокий главный тренер (рост Гришаева — 207 сантиметров). «Островитяне», если не считать «Темп-СУМЗ-УГМК», самыми первыми прибыли на место — 8 и 11 февраля у «Сахалина» были календарные игры в Ревде и Екатеринбурге, после которых они так и остались на Урале. Так что никаких проблем с акклиматизацией, что у дальневосточных команд случается, на сей у «Сахалина» быть не должно.

Формально (хотя бы исходя из скромного восьмого места в турнирной таблице регулярного чемпионата Первого дивизиона) «Темп-СУМЗ-УГМК» можно, наверное, отнести к аутсайдерам «Финала четырёх». Но не стоит сбрасывать номинальных хозяев турнира со счётов. Им тоже надо минимум выходить в финал и биться не щадя живота своего за победу, потому что в чемпионате у ревдицев дела складывались большую часть сезона из рук вон плохо. Только в последних играх ревдинцы стали более или менее напоминать себя самих образца прошлого года, когда команда заняла третье место в Кубке России и второе в чемпионате Первого дивизиона. У «Темпа» есть почти всё для того, чтобы побеждать. Если попытаться сформировать условную лучшую пятёрку Первого дивизиона, то трое игроков «Темпа«- Антон Глазунов, Виктор Заряжко и Сергей Караулов — могли бы претендовать на место в ней. Есть квалифицированный главный тренер — Олег Мелещенко. По своему потенциалу ревдинский клуб должен быть не ниже первой четвёрки. Но проблема, по всей видимости, в том, что в спорте называется командной химией. Какие-то позитивные процессы в последних матчах стали происходить, искра начала появляться, но для побед-то нужен фейерверк.

8 февраля «Темп-СУМЗ-УГМК» и «Сахалин» в матче регулярного чемпионата провели генеральную репетицию полуфинала. Увлекательнейший по интриге матч завершился тогда победой «островитян» в овертайме. Но сегодня вечером будет уже не репетиция, а премьера.

Расписание матчей 17 февраля Полуфиналы 15.00 «Парма» – «Новосибирск»

18.00 «Темп-СУМЗ-УГМК» – «Сахалин» 19 февраля 13.00 Матч за 3-е место 16.00 Финал