«Автомобилист» и сам не попал в плей-офф, и «Сибирь» не пустил

Обзор спортивных событий в турнирах с участием команд Свердловской области, состоявшихся 17-19 февраля

Хоккей

Регулярный чемпионат КХЛ: «Автомобилист» не пустил в плей-офф «Сибирь»

“Автомобилист” (Екатеринбург) - “Сибирь” (Новосибирск) - 1:2 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1).

18 февраля. Екатеринбург. КРК «Уралец». 4800 зрителей.

«Автомобилист»: Сохатский; Кивистё - Мегалинский, Губин - Коукал - Михнов; Журавлёв - Турбин, Голышев - Романов - Тичар; Андерсен - Тимашов, Чесалин, Торченюк - Симаков; Власкин - Васильев, Ивашов - Обидин - Митякин.

«Сибирь»: Тэйлор (Красиков, 60.00); Полашек - Алексеев, Шумаков - Шалунов - Миловзоров; Мишарин - Воробьёв, Бутузов - Кемппайнен - Санников; Игнатович - Беляков, Бойчак - Хлопотов - Первушин; Наумов - Артёмов, Ал-й Скабелка - Глухов - Артюхин.

Голы: 0:1 Миловзоров (Шалунов, 34.35), 1:1 Голышев (47.57), 1:2 Санников (победный буллит).

Шайба, заброшенная в третьем периоде Анатолием Голышевым в ворота «Сибири», лишила гостей места в плей-фф. Чтобы попасть по итогам регулярного чемпионата в первую восьмёрку «Сибири» надо было побеждать в основное время.

В общем зачёте регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» финишировал на 21-м месте. За восемь лет в Континентальной хоккейной лиге хуже результат был только дважды - 22-е местов сезоне 2011/2013 и 26-е в сезоне 2012/2013.

Результаты других матчей: «Металлург» (Мг) - «Трактор» - 1:0 ОТ, «Барыс» - «Авангард» - 1:3, “Салават Юлаев” - “Лада” - 4:2, “Югра” - “Металлург” (Нк) - 1:4, “Витязь” - “Адмирал” - 1:3, “Локомотив” - “Амур” - 3:5, “Северсталь” - “Сочи” - 3:2, “Динамо” (М) - “Куньлунь” - 2:1, ЦСКА - “Спартак” - 6:1, “Динамо” (Мн) - “Ак Барс” - 3:4, СКА - “Торпедо” (НН) - 4:2, “Динамо” (Р) - “Нефтехимик” - 3:2 Б.

Итоговые таблицы

Восточная конференция

Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1. «Металлург» ( Магнитогорск) 60 36 1 4 4 2 13 197-135 124 2. «Авангард» (Омск) 60 30 3 5 1 2 19 156-127 109 3. «Ак Барс» (Казань) 60 29 3 6 2 2 18 155-127 109 4. «Трактор» (Казань) 60 27 2 1 7 3 20 130-120 97 5. «Барыс» (Астана) 60 25 6 0 1 2 26 151-167 90 6. «Салават Юлаев» (Уфа) 60 21 2 4 10 3 20 169-174 88 7. «Адмирал» (Владивосток) 60 24 2 1 7 1 25 147-153 86 8. «Куньлунь РС» (Пекин) 60 24 2 2 3 0 29 139-144 83 9. «Сибирь» (Новосибирск) 60 20 2 6 2 5 25 133-138 83 10. «Нефтехимик» (Нижнекамск) 60 20 1 7 3 1 28 143-155 80 11. «Автомобилист» (Екатеринбург) 60 19 1 5 5 5 25 139-165 79 12. «Амур» (Хабаровск) 60 20 1 4 4 2 29 110-130 76 13. «Югра» (Ханты-Мансийск) 60 18 2 2 3 1 34 112-148 66 14. «Лада» (Тольятти) 60 16 1 4 4 3 32 146-180 65 15. «Металлург» (Новокузнецк) 60 8 1 5 2 2 42 97-194 40

Западная конференция

Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1. ЦСКА (Москва) 60 41 2 1 7 1 8 183-110 137 2. СКА (Санкт-Петербург) 60 39 2 5 4 2 8 249-114 137 3. «Динамо» (Москва) 60 29 5 5 5 0 16 164-111 112 4. «Локомотив» (Ярославль) 60 32 1 3 3 3 18 163-130 110 5. «Динамо» (Минск) 60 27 3 7 2 2 19 171-150 105 6. «Торпедо» (Нижний Новгород) 60 27 3 5 3 4 18 145-124 104 7. «Витязь» (Подольск) 60 26 3 4 5 0 22 162-158 97 8. «Йокерит» (Хельсинки) 60 23 3 3 6 6 19 149-165 93 9. «Сочи» (Сочи) 60 24 2 5 1 1 27 139-145 88 10. «Слован» (Братислава) 60 22 4 3 3 2 26 144-166 85 11. «Северсталь» (Череповец) 60 18 3 2 4 6 27 133-163 74 12. «Медвешчак» (Загреб) 60 19 2 2 2 2 33 138-186 69 13. «Спартак» (Москва) 60 18 1 2 3 3 33 125-168 66 14. «Динамо» (Рига) 60 11 3 7 4 1 34 116-158 58

Снайперы: Мозякин («Металлург», Мг) - 48 шайб, Доус («Барыс») - 36, Ковальчук (СКА) - 32... Гареев -18... Тичар - 15... Коукал (все - «Автомобилист») - 12...

Ассистенты: Ли «Металлург» (Мг) - 51 передача, Шипачёв (СКА) - 50, Гусев (оба - СКА) - 47... Торченюк - 16... Симаков - 15... Коукал (все - «Автомобилист») - 13...

Бомбардиры (гол+пас): Мозякин («Металлург» Мг) - 85 (48+37), Ковальчук - 78 (32+46), Шипачёв (оба - СКА) - 76 (26+50)... Гареев - 28 (18+10)... Торченюк - 27 (11+16)... Коукал (все - «Автомобилист») - 25 (12+13)...

В четверьфиналах Восточной и Западной конференций сыграют: «Локомотив» - «Динамо» (Мн), ЦСКА - «Йокерит», «Динамо» (М) - «Торпедо» (НН), СКА - «Витязь», «Авангард» - «Адмирал», «Металлург» (Мг) - «Куньлунь», «Тратор» - «Барыс», «Ак Барс» - «Салават Юлаев».

Игры пройдут по схеме 2+2+1 до трёх побед. На домашней площадке борьбу за Кубок Гагарина начинают команды, указанные в парах первыми.

Регулярный чемпионат ВХЛ: «Спутник» финишировал в первой четвёрке Высшей лиги

19 февраля. Пермь. УДС «Молот» имени Лебедева. 5615 зрителей.

Голы: 0:1 Серкин (Чистяков, 11.38, бол.), 1:1 Шайхулов (Ерохин, 13.05, мен.), 1:2 Мокин (Шакуров, 58.36), 1:3 Кравченко (Мокин, Ищенко, 59.42).

«Спутник» финишировал на четвёртом месте в регулярном чемионате ВХЛ, а это значит, что тагильчане будут иметь преимущечство своей площадки не только в 1/8 финала, но и в следующем раунде, в случае, если команда туда попадёт

Результаты других матчей: “Торос” - “Кристалл” - +:-, “Ермак” - “Буран” - 6:2, “Сокол” - “Рязань” - 2:3 ОТ, “Торпедо” (У-К) - “СКА-Нева” - 2:5, “Сарыарка” - “Звезда” - 1:2 Б, “Зауралье” - “Южный Урал” - 3:4 ОТ, “Рубин” - “Челмет” - 4:2, “Ижсталь” - “Дизель” - 2:3 ОТ, “Динамо” (СПб) - “Нефтяник” - 5:1, “Химик” - “Саров” - 2:5, ТХК - “Барс” - 2:1, “Динамо” (Бшх) - “Ариада” - 6:2, “Ижсталь” - “Кристалл” - +:-, “Ермак” - “Рязань” - 3:1, “Сокол” - “Буран” - 4:0, “Торпедо” (У-К) - “Звезда” - 3:1, “Сарыарка” - “СКА-Нева” - 2:3, “Торос” - “Дизель” - 4:1, “Зауралье” - “Челмет” - 4:3 Б, “Рубин” - “Южный Урал” - 6:2, “Динамо” (СПб) - “Барс” - 8:0, “Химик” - “Ариада-НХ” - 2:1, ТХК - “Нефтяник” - 2:1, “Динамо” (Бшх) - “Саров” - 3:1.

Итоговая таблица

Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1. «Торпедо» (Усть-Каменогорск) 50 30 1 3 7 4 5 160-100 109 2. «СКА-Нева» (Санкт-Петебург) 50 30 3 5 0 1 11 153-90 107 3. «Сарыарка» (Караганда) 50 29 1 4 3 2 11 128-70 102 4. «Спутник» (Нижний Тагил) 50 23 3 6 5 2 11 130-104 94 5. «Торос» (Нефтекамск) 50 28 2 1 1 2 16 149-108 93 6. «Динамо» (Балашиха) 50 27 3 2 1 0 17 148-112 92 7. ТХК (Тверь) 50 26 3 2 4 0 15 139-112 92 8. «Зауралье» (Курган) 50 24 0 4 3 5 14 120-107 88 9. «Сокол» (Красноярск) 50 22 1 7 3 2 15 113-101 87 10. «Рубин» (Тюмень) 50 22 5 3 3 0 17 131-112 85 11. «Нефтяник» (Альметьевск) 50 23 3 2 1 2 19 116-103 82 12. «Динамо» (Санкт-Петербург) 50 22 2 3 3 3 17 120-108 82 13. «Ермак» (Ангарск) 50 18 6 3 5 4 14 113-106 81 14. «Звезда» (Чехов) 50 18 4 5 3 4 16 126-121 79 15. «Рязань» (Рязань) 50 20 2 2 5 2 19 124-113 75 16. «Ижсталь» (Ижсталь) 50 20 3 2 2 3 20 108-123 75 17. «Молот-Прикамье» (Пермь) 50 17 3 5 2 2 21 133-130 71 18. «Челмет» (Челябинск) 50 17 2 5 4 1 21 133-147 70 19. «Дизель» (Пенза) 50 19 1 1 3 4 22 119-133 68 20. «Саров» (Саров) 50 18 0 2 6 0 24 103-118 64 21. «Южный Урал» (Орск) 50 14 2 2 6 3 23 99-127 59 22. «Барс» (Казань) 50 14 1 3 4 2 26 89-134 56 23. «Химик» (Воскресенск) 50 10 3 5 1 2 29 80-126 49 24. «Ариада-НХ» (Волжск) 50 11 0 2 5 1 31 99-183 43 25. «Буран» (Воронеж) 50 8 0 0 1 3 38 88-184 28 26. «Кристалл» (Саратов) 50 5 0 2 0 0 43 48-97 19

* В 1/8 финала плей-офф сыграют: «Торпедо» (У-К) - «Ижсталь», «Сарыарка» - «Звезда», «Торос» - «Динамо» (СПб), ТХК - «Рубин», «СКА-Нева» - «Рязань», «Спутник» - «Ермак», «Динам» (Бшх) - «Нефтяник», «Зауралье» - «Сокол».

* Игры пройдут до четырёх побед. «Спутник» начинает серию против «Ермака» домашними играми 25 и 26 февраля.

* На каждой следующей стадии плей-офф пары формируются по принципу: наиболее высокий номер «посева» играет с наименьшим номером «посева», второй по счёту - с предпоследним и т. д.

* Если в матче на втором этапе чемпионата после трёх периодов зафиксирован ничейный результат, то назначается дополнительный период (овертайм) продолжительностью 20 минут. Количество дополнительных периодов не ограничено, а игра продолжается до первого взятия ворот.

Баскетбол (мужчины)

Кубок России. “Финал четырёх”

Екатеринбург. Дворец игровых видов спорта «Уралочка». 17 и 19 февраля.

Полуфиналы: “Парма” (Пермь) - “Новосибирск” (Новосибирск) - 70:86, “Темп-СУМЗ-УГМК” (Ревда) - “Сахалин” (Южно-Сахалинск) - 75:87. Матч за 3-е место. «Парма» - «Темп-СУМЗ-УГМК» - 65:55. Финал. «Новосибирск» - «Сахалин» - 69:67.

Символическая пятёрка: Драмир Зибиров («Сахалин»), Иван Ухов («Парма»), Глеб Голдырев, Александр Лавников (оба - «Новосибирск), Сергей Караулов («Темп-СУМЗ-УГМК»). Лучший игрок турнира: Сергей Токарев («Новосибирск»).

Суперлига. Третий дивизион

Результаты матчей: “Уфимец” - “Динамо-МГТУ” - 72:73, “Русичи” - “АлтайБаскет” - 79:92.

Положение лидеров: «Уралмаш», «Арсенал» - по 18 побед (24 матча), «Уфимец», «Динамо»-МГТУ», «АлтайБаскет» - по 14 (25)...

Баскетбол (женщины)

Премьер-лига: «Лисицы» одержали пятьдесят побед в играх чемпионата России

“УГМК” (Екатеринбург) - “Спарта энд К” (Видное) - 64:54 (16:19, 12:17, 18:14, 18:4).

Самые результативные: Литтл (12), Торренс (10), Белякова и Барич (по 8).

Подмосковные «спартанки» едва не испортили хозяйкам паркета своеобразный юбилей. Эта победа стала для «лисиц» пятидесятой подряд в играх национального чемпионата.

Последнее на сегодняшний день поражение команда «УГМК» потерпела 25 апреля 2015 года со счётом 67:78 в первом матче финальной серии против оренбургской «Надежды». С тех пор «лисицы» без малого два года не проигрывают в национальном первенстве никому - ни в регулярном чемпионате, ни в плей-офф.

Результаты других матчей: “Надежда” - “Динамо” (Нс) - 73:56, “Вологда-Чеваката” - “Казаночка” - 83:62, МБА - “Динамо” (К) - 59:83.

Положение лидеров: «УГМК» - 18 побед (18 матчей), «Динамо» (К) - 17 (18), «Надежда» - 15 (18)...

Волейбол

Суперлига:«Уралочка» в первом раунде плей-офф сыграет с «Заречьем-Одинцово»

18-й тур. “Уралочка-НТМК” (Свердловская область) - “Ленинградка” (Санкт-Петербург) - 3:2 (25:22, 25:23, 22:25, 14:25, 17:15).

Самые результативные: Ильченко (26), Климец (16) - Петрова (22), Бессонная (20).

Результаты других матчей: “Сахалин” - “Заречье-Одинцово” - 3:2, “Динамо” (Кз) - “Протон” - 3:0, “Динамо” (М) - “Метар” - 3:0, “Енисей” - “Динамо” (Кр) - 3:0

Итоговая таблица

Команда И В П Р/О О 1. «Динамо» (Казань) 18 16 (3) 2 (1) 51 - 16 46 2. «Динамо» (Москва) 18 14 (2) 4 (2) 47 - 19 42 3. «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) 18 12 (2) 6 (2) 43 - 28 36 4. «Динамо» (Краснодар) 18 11 (2) 7 34 - 27 30 5. «Енисей» (Красноярск) 18 10 8 (2) 38 - 26 32 6. «Заречье-Одинцово» (Одинцово) 18 8 (1) 10 (3) 34 - 38 26 7. «Протон» (Саратов) 18 6 (1) 12 (3) 27 - 39 20 8. «Сахалин» (Южно-Сахалинск) 18 6 (2) 12 (1) 24 - 42 17 9. «Ленинградка» (Санкт-Петербург) 18 5 (3) 13 (2) 23 - 46 14 10. «Метар» (Челябинск) 18 2 16 10 - 50 6

В четверьфинале в сериях до двух побед сыграют: «Динамо» (М) - «Сахалин», «Динамо» (Кз) - «Протон», «Уралочка-НТМК» - «Заречье» - «Одинцово», «Динамо» (Кр) - «Енисй».

Хоккей с мячом

Первая группа: «Уральский трубник» в двух шагах от третьего места в регулярке

«Уральский трубник» (Первоуральск) - «Водник» (Архангельск) - 4:2 (1:0).

Голы: 1:0 Маркин (Орлов, 7, угловой), 2:0 Разуваев (50), 2:1 Дергаев (Кузьмин, 56, угловой), 3:1 Сидоров (61, с 12-метрового), 4:1 Почкунов (75), 4:2 Погребной (Савельев, 83)

Результаты других матчей:“СКА-Нефтяник” - “Динамо” (Кз) - 11:3, “Байкал-Энергия” - “Динамо” (М) - 9:4, “Енисей” - “Волга” - 5:1.

Положение лидеров: «СКА-Нефтяник», «Байкал-Энергия» - по 18 очков, «Уральский трубник» - 15, «Енисей» - 13...