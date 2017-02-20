Областная газета
Спорт 20 февраля 2017, 18:52

«Автомобилист» и сам не попал в плей-офф, и «Сибирь» не пустил

Обзор спортивных событий в турнирах с участием команд Свердловской области, состоявшихся 17-19 февраля

Хоккей

Регулярный чемпионат КХЛ: «Автомобилист» не пустил в плей-офф «Сибирь»

Автомобилист” (Екатеринбург) - “Сибирь” (Новосибирск) - 1:2 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1).

18 февраля. Екатеринбург. КРК «Уралец». 4800 зрителей.

«Автомобилист»: Сохатский; Кивистё - Мегалинский, Губин - Коукал - Михнов; Журавлёв - Турбин, Голышев - Романов - Тичар; Андерсен - Тимашов, Чесалин, Торченюк - Симаков; Власкин - Васильев, Ивашов - Обидин - Митякин.

«Сибирь»: Тэйлор (Красиков, 60.00); Полашек - Алексеев, Шумаков - Шалунов - Миловзоров; Мишарин - Воробьёв, Бутузов - Кемппайнен - Санников; Игнатович - Беляков, Бойчак - Хлопотов - Первушин; Наумов - Артёмов, Ал-й Скабелка - Глухов - Артюхин.

Голы: 0:1 Миловзоров (Шалунов, 34.35), 1:1 Голышев (47.57), 1:2 Санников (победный буллит).

  • Шайба, заброшенная в третьем периоде Анатолием Голышевым в ворота «Сибири», лишила гостей места в плей-фф. Чтобы попасть по итогам регулярного чемпионата в первую восьмёрку «Сибири» надо было побеждать в основное время.
  • В общем зачёте регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» финишировал на 21-м месте. За восемь лет в Континентальной хоккейной лиге хуже результат был только дважды - 22-е местов сезоне 2011/2013 и 26-е в сезоне 2012/2013.

Результаты других матчей: «Металлург» (Мг) - «Трактор» - 1:0 ОТ, «Барыс» - «Авангард» - 1:3, “Салават Юлаев” - “Лада” - 4:2, “Югра” - “Металлург” (Нк) - 1:4, “Витязь” - “Адмирал” - 1:3, “Локомотив” - “Амур” - 3:5, “Северсталь” - “Сочи” - 3:2, “Динамо” (М) - “Куньлунь” - 2:1, ЦСКА - “Спартак” - 6:1, “Динамо” (Мн) - “Ак Барс” - 3:4, СКА - “Торпедо” (НН) - 4:2, “Динамо” (Р) - “Нефтехимик” - 3:2 Б.

Итоговые таблицы

Восточная конференция

Команда

И

В

ВО

ВБ

ПБ

ПО

П

Ш

О

1. «Металлург» ( Магнитогорск)

60

36

1

4

4

2

13

197-135

124

2. «Авангард» (Омск)

60

30

3

5

1

2

19

156-127

109

3. «Ак Барс» (Казань)

60

29

3

6

2

2

18

155-127

109

4. «Трактор» (Казань)

60

27

2

1

7

3

20

130-120

97

5. «Барыс» (Астана)

60

25

6

0

1

2

26

151-167

90

6. «Салават Юлаев» (Уфа)

60

21

2

4

10

3

20

169-174

88

7. «Адмирал» (Владивосток)

60

24

2

1

7

1

25

147-153

86

8. «Куньлунь РС» (Пекин)

60

24

2

2

3

0

29

139-144

83

9. «Сибирь» (Новосибирск)

60

20

2

6

2

5

25

133-138

83

10. «Нефтехимик» (Нижнекамск)

60

20

1

7

3

1

28

143-155

80

11. «Автомобилист» (Екатеринбург)

60

19

1

5

5

5

25

139-165

79

12. «Амур» (Хабаровск)

60

20

1

4

4

2

29

110-130

76

13. «Югра» (Ханты-Мансийск)

60

18

2

2

3

1

34

112-148

66

14. «Лада» (Тольятти)

60

16

1

4

4

3

32

146-180

65

15. «Металлург» (Новокузнецк)

60

8

1

5

2

2

42

97-194

40

Западная конференция

Команда

И

В

ВО

ВБ

ПБ

ПО

П

Ш

О

 1. ЦСКА (Москва)

60

41

2

1

7

1

8

183-110

137

 2. СКА (Санкт-Петербург)

60

39

2

5

4

2

8

249-114

137

 3. «Динамо» (Москва)

60

29

5

5

5

0

16

164-111

112

 4. «Локомотив» (Ярославль)

60

32

1

3

3

3

18

163-130

110

5. «Динамо» (Минск)

60

27

3

7

2

2

19

171-150

105

 6. «Торпедо» (Нижний Новгород)

60

27

3

5

3

4

18

145-124

104

 7. «Витязь» (Подольск)

60

26

3

4

5

0

22

162-158

97

 8. «Йокерит» (Хельсинки)

60

23

3

3

6

6

19

149-165

93

 9. «Сочи» (Сочи)

60

24

2

5

1

1

27

139-145

88

 10. «Слован» (Братислава)

60

22

4

3

3

2

26

144-166

85

 11. «Северсталь» (Череповец)

60

18

3

2

4

6

27

133-163

74

 12. «Медвешчак» (Загреб)

60

19

2

2

2

2

33

138-186

69

 13. «Спартак» (Москва)

60

18

1

2

3

3

33

125-168

66

 14. «Динамо» (Рига)

60

11

3

7

4

1

34

116-158

58

Снайперы: Мозякин («Металлург», Мг) - 48 шайб, Доус («Барыс») - 36, Ковальчук (СКА) - 32... Гареев -18... Тичар - 15... Коукал (все - «Автомобилист») - 12...

Ассистенты: Ли «Металлург» (Мг) - 51 передача, Шипачёв (СКА) - 50, Гусев (оба - СКА) - 47... Торченюк - 16... Симаков - 15... Коукал (все - «Автомобилист») - 13...

Бомбардиры (гол+пас): Мозякин («Металлург» Мг) - 85 (48+37), Ковальчук - 78 (32+46), Шипачёв (оба - СКА) - 76 (26+50)... Гареев - 28 (18+10)... Торченюк - 27 (11+16)... Коукал (все - «Автомобилист») - 25 (12+13)...

В четверьфиналах Восточной и Западной конференций сыграют: «Локомотив» - «Динамо» (Мн), ЦСКА - «Йокерит», «Динамо» (М) - «Торпедо» (НН), СКА - «Витязь», «Авангард» - «Адмирал», «Металлург» (Мг) - «Куньлунь», «Тратор» - «Барыс», «Ак Барс» - «Салават Юлаев».

Игры пройдут по схеме 2+2+1 до трёх побед. На домашней площадке борьбу за Кубок Гагарина начинают команды, указанные в парах первыми.

Регулярный чемпионат ВХЛ: «Спутник» финишировал в первой четвёрке Высшей лиги

19 февраля. Пермь. УДС «Молот» имени Лебедева. 5615 зрителей.

Голы: 0:1 Серкин (Чистяков, 11.38, бол.), 1:1 Шайхулов (Ерохин, 13.05, мен.), 1:2 Мокин (Шакуров, 58.36), 1:3 Кравченко (Мокин, Ищенко, 59.42).

  • «Спутник» финишировал на четвёртом месте в регулярном чемионате ВХЛ, а это значит, что тагильчане будут иметь преимущечство своей площадки не только в 1/8 финала, но и в следующем раунде, в случае, если команда туда попадёт

Результаты других матчей: “Торос” - “Кристалл” - +:-, “Ермак” - “Буран” - 6:2, “Сокол” - “Рязань” - 2:3 ОТ, “Торпедо” (У-К) - “СКА-Нева” - 2:5, “Сарыарка” - “Звезда” - 1:2 Б, “Зауралье” - “Южный Урал” - 3:4 ОТ, “Рубин” - “Челмет” - 4:2, “Ижсталь” - “Дизель” - 2:3 ОТ, “Динамо” (СПб) - “Нефтяник” - 5:1, “Химик” - “Саров” - 2:5, ТХК - “Барс” - 2:1, “Динамо” (Бшх) - “Ариада” - 6:2, “Ижсталь” - “Кристалл” - +:-, “Ермак” - “Рязань” - 3:1, “Сокол” - “Буран” - 4:0, “Торпедо” (У-К) - “Звезда” - 3:1, “Сарыарка” - “СКА-Нева” - 2:3, “Торос” - “Дизель” - 4:1, “Зауралье” - “Челмет” - 4:3 Б, “Рубин” - “Южный Урал” - 6:2, “Динамо” (СПб) - “Барс” - 8:0, “Химик” - “Ариада-НХ” - 2:1, ТХК - “Нефтяник” - 2:1, “Динамо” (Бшх) - “Саров” - 3:1.

Итоговая таблица

Команда

И

В

ВО

ВБ

ПБ

ПО

П

Ш

О

1. «Торпедо» (Усть-Каменогорск)

50

30

1

3

7

4

5

160-100

109

2. «СКА-Нева» (Санкт-Петебург)

50

30

3

5

0

1

11

153-90

107

3. «Сарыарка» (Караганда)

50

29

1

4

3

2

11

128-70

102

4. «Спутник» (Нижний Тагил)

50

23

3

6

5

2

11

130-104

94

5. «Торос» (Нефтекамск)

50

28

2

1

1

2

16

149-108

93

6. «Динамо» (Балашиха)

50

27

3

2

1

0

17

148-112

92

7. ТХК (Тверь)

50

26

3

2

4

0

15

139-112

92

8. «Зауралье» (Курган)

50

24

0

4

3

5

14

120-107

88

9. «Сокол» (Красноярск)

50

22

1

7

3

2

15

113-101

87

10. «Рубин» (Тюмень)

50

22

5

3

3

0

17

131-112

85

11. «Нефтяник» (Альметьевск)

50

23

3

2

1

2

19

116-103

82

12. «Динамо» (Санкт-Петербург)

50

22

2

3

3

3

17

120-108

82

13. «Ермак» (Ангарск)

50

18

6

3

5

4

14

113-106

81

14. «Звезда» (Чехов)

50

18

4

5

3

4

16

126-121

79

15. «Рязань» (Рязань)

50

20

2

2

5

2

19

124-113

75

16. «Ижсталь» (Ижсталь)

50

20

3

2

2

3

20

108-123

75

17. «Молот-Прикамье» (Пермь)

50

17

3

5

2

2

21

133-130

71

18. «Челмет» (Челябинск)

50

17

2

5

4

1

21

133-147

70

19. «Дизель» (Пенза)

50

19

1

1

3

4

22

119-133

68

20. «Саров» (Саров)

50

18

0

2

6

0

24

103-118

64

21. «Южный Урал» (Орск)

50

14

2

2

6

3

23

99-127

59

22. «Барс» (Казань)

50

14

1

3

4

2

26

89-134

56

23. «Химик» (Воскресенск)

50

10

3

5

1

2

29

80-126

49

24. «Ариада-НХ» (Волжск)

50

11

0

2

5

1

31

99-183

43

25. «Буран» (Воронеж)

50

8

0

0

1

3

38

88-184

28

26. «Кристалл» (Саратов)

50

5

0

2

0

0

43

48-97

19

* В 1/8 финала плей-офф сыграют: «Торпедо» (У-К) - «Ижсталь», «Сарыарка» - «Звезда», «Торос» - «Динамо» (СПб), ТХК - «Рубин», «СКА-Нева» - «Рязань», «Спутник» - «Ермак», «Динам» (Бшх) - «Нефтяник», «Зауралье» - «Сокол».

* Игры пройдут до четырёх побед. «Спутник» начинает серию против «Ермака» домашними играми 25 и 26 февраля.

* На каждой следующей стадии плей-офф пары формируются по принципу: наиболее высокий номер «посева» играет с наименьшим номером «посева», второй по счёту - с предпоследним и т. д.

* Если в матче на втором этапе чемпионата после трёх периодов зафиксирован ничейный результат, то назначается дополнительный период (овертайм) продолжительностью 20 минут. Количество дополнительных периодов не ограничено, а игра продолжается до первого взятия ворот.

Баскетбол (мужчины)

Кубок России. “Финал четырёх”

Екатеринбург. Дворец игровых видов спорта «Уралочка». 17 и 19 февраля.

Полуфиналы: “Парма” (Пермь) - “Новосибирск” (Новосибирск) - 70:86, “Темп-СУМЗ-УГМК” (Ревда) - “Сахалин” (Южно-Сахалинск) - 75:87. Матч за 3-е место. «Парма» - «Темп-СУМЗ-УГМК» - 65:55. Финал. «Новосибирск» - «Сахалин» - 69:67.

Символическая пятёрка: Драмир Зибиров («Сахалин»), Иван Ухов («Парма»), Глеб Голдырев, Александр Лавников (оба - «Новосибирск), Сергей Караулов («Темп-СУМЗ-УГМК»). Лучший игрок турнира: Сергей Токарев («Новосибирск»).

Суперлига. Третий дивизион

Результаты матчей: “Уфимец” - “Динамо-МГТУ” - 72:73, “Русичи” - “АлтайБаскет” - 79:92.

Положение лидеров: «Уралмаш», «Арсенал» - по 18 побед (24 матча), «Уфимец», «Динамо»-МГТУ», «АлтайБаскет» - по 14 (25)...

Баскетбол (женщины)

Премьер-лига: «Лисицы» одержали пятьдесят побед в играх чемпионата России

“УГМК” (Екатеринбург) - “Спарта энд К” (Видное) - 64:54 (16:19, 12:17, 18:14, 18:4).

Самые результативные: Литтл (12), Торренс (10), Белякова и Барич (по 8).

  • Подмосковные «спартанки» едва не испортили хозяйкам паркета своеобразный юбилей. Эта победа стала для «лисиц» пятидесятой подряд в играх национального чемпионата.
  • Последнее на сегодняшний день поражение команда «УГМК» потерпела 25 апреля 2015 года со счётом 67:78 в первом матче финальной серии против оренбургской «Надежды». С тех пор «лисицы» без малого два года не проигрывают в национальном первенстве никому - ни в регулярном чемпионате, ни в плей-офф.

Результаты других матчей: “Надежда” - “Динамо” (Нс) - 73:56, “Вологда-Чеваката” - “Казаночка” - 83:62, МБА - “Динамо” (К) - 59:83.

Положение лидеров: «УГМК» - 18 побед (18 матчей), «Динамо» (К) - 17 (18), «Надежда» - 15 (18)...

Волейбол

Суперлига:«Уралочка» в первом раунде плей-офф сыграет с «Заречьем-Одинцово»

18-й тур. “Уралочка-НТМК” (Свердловская область) - “Ленинградка” (Санкт-Петербург) - 3:2 (25:22, 25:23, 22:25, 14:25, 17:15).

Самые результативные: Ильченко (26), Климец (16) - Петрова (22), Бессонная (20).

Результаты других матчей: “Сахалин” - “Заречье-Одинцово” - 3:2, “Динамо” (Кз) - “Протон” - 3:0, “Динамо” (М) - “Метар” - 3:0, “Енисей” - “Динамо” (Кр) - 3:0

Итоговая таблица

Команда

И

В

П

Р/О

О

1. «Динамо» (Казань)

18

16 (3)

2 (1)

51 - 16

46

2. «Динамо» (Москва)

18

14 (2)

4 (2)

47 - 19

42

3. «Уралочка-НТМК» (Свердловская область)

18

12 (2)

6 (2)

43 - 28

36

4. «Динамо» (Краснодар)

18

11 (2)

7

34 - 27

30

5. «Енисей» (Красноярск)

18

10

8 (2)

38 - 26

32

6. «Заречье-Одинцово» (Одинцово)

18

8 (1)

10 (3)

34 - 38

26

7. «Протон» (Саратов)

18

6 (1)

12 (3)

27 - 39

20

8. «Сахалин» (Южно-Сахалинск)

18

6 (2)

12 (1)

24 - 42

17

9. «Ленинградка» (Санкт-Петербург)

18

5 (3)

13 (2)

23 - 46

14

10. «Метар» (Челябинск)

18

2

16

10 - 50

6

В четверьфинале в сериях до двух побед сыграют: «Динамо» (М) - «Сахалин», «Динамо» (Кз) - «Протон», «Уралочка-НТМК» - «Заречье» - «Одинцово», «Динамо» (Кр) - «Енисй».

Хоккей с мячом

Первая группа: «Уральский трубник» в двух шагах от третьего места в регулярке

«Уральский трубник» (Первоуральск) - «Водник» (Архангельск) - 4:2 (1:0).

Голы: 1:0 Маркин (Орлов, 7, угловой), 2:0 Разуваев (50), 2:1 Дергаев (Кузьмин, 56, угловой), 3:1 Сидоров (61, с 12-метрового), 4:1 Почкунов (75), 4:2 Погребной (Савельев, 83)

Результаты других матчей:“СКА-Нефтяник” - “Динамо” (Кз) - 11:3, “Байкал-Энергия” - “Динамо” (М) - 9:4, “Енисей” - “Волга” - 5:1.         

Положение лидеров: «СКА-Нефтяник», «Байкал-Энергия» - по 18 очков, «Уральский трубник» - 15, «Енисей» - 13...

  • «Уральскому трубнику» осталось сыграть два матча в гостях - с казанским «Динамо» (23 февраля) и московским «Динамо», которые замыкают турнирную таблицу.
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