Лыжница Анна Медведева финишировала на чемпионате мира с рассечённой щекой

Анна Медведева на чемпионате мира в Лахти финишировала в крови. Фото: Андрей Каща

В финском Лахти проходит чемпионат мира по лыжным видам спорта. Одной из главных героинь прошедшего дня стала свердловская лыжница Анна Медведева. Во время соревнований по скиатлону в самом начале гонки Анна получила сильную травму - рассечение щеки - но продолжила гонку до конца. Девушка финишировала вся в крови и сразу после финиша ей была оказана медицинская помощь - ей наложили швы.

Завал с участием четырех лыжниц произошел в скиатлоне (7,5+7,5 км) на первых метрах дистанции во время преодоления спортсменками подъема. Анна Медведева, несмотря на полученную травму и сильное кровотечение, прошла всю дистанцию и финишировала 33-й.

- Ей наложили швы, осталась большая ссадина. На первом круге я крови не заметил, видимо, она начала просачиваться уже после, - цитирует ТАСС старшего тренера женской сборной России Данила Акимова. - Мне кажется, Аня сама не поняла, что у нее идет кровь, поскольку не видела себя со стороны. Сейчас она вся на нервах, пока ей и обидно, и досадно, и больно.

Для Анны Медведевой это был дебютный чемпионат мира. Пока неизвестно, продолжит ли она выступление в Лахти.

- Если и выйдет на старт, то только на 30 км, — сказал ТАСС старший тренер сборной России Данил Акимов.