Лыжница Анна Медведева финишировала на чемпионате мира с рассечённой щекой

В финском Лахти проходит чемпионат мира по лыжным видам спорта. Одной из главных героинь прошедшего дня стала свердловская лыжница Анна Медведева. Во время соревнований по скиатлону в самом начале гонки Анна получила сильную травму - рассечение щеки - но продолжила гонку до конца. Девушка финишировала вся в крови и сразу после финиша ей была оказана медицинская помощь - ей наложили швы.
Завал с участием четырех лыжниц произошел в скиатлоне (7,5+7,5 км) на первых метрах дистанции во время преодоления спортсменками подъема. Анна Медведева, несмотря на полученную травму и сильное кровотечение, прошла всю дистанцию и финишировала 33-й.
- Ей наложили швы, осталась большая ссадина. На первом круге я крови не заметил, видимо, она начала просачиваться уже после, - цитирует ТАСС старшего тренера женской сборной России Данила Акимова. - Мне кажется, Аня сама не поняла, что у нее идет кровь, поскольку не видела себя со стороны. Сейчас она вся на нервах, пока ей и обидно, и досадно, и больно.
Для Анны Медведевой это был дебютный чемпионат мира. Пока неизвестно, продолжит ли она выступление в Лахти.
- Если и выйдет на старт, то только на 30 км, — сказал ТАСС старший тренер сборной России Данил Акимов.
Анна Медведева родилась в 1989 году в Ревде, в лыжный спорт пришла в четырнадцать лет по примеру старшего брата. С 2007 года живёт в Полевском, выступает за спортивный клуб Северского трубного завода.
Анна Медведева - действующая чемпионка России в 50-километровом марафоне.